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Resumen

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Adam Mosseri, encargado de Instagram, admitió el bajo nivel de uso de herramientas de seguridad. (Foto: AFP)
Adam Mosseri, encargado de Instagram, admitió el bajo nivel de uso de herramientas de seguridad. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El jefe de Instagram admitió el martes ante un tribunal de California que promocionó el éxito de herramientas de seguridad para adolescentes que prácticamente no se utilizaban.

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