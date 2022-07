Instagram es una de las redes sociales más usadas en la actualidad. En esta, podemos encontrar enlaces a través de las cuentas que seguimos o en publicidades. Sin embargo, muchas veces no recordamos en qué lugar los vimos, o cómo se llamaba la página donde encontramos estos links. Descubre cómo hacerlo en esta nota.

¿Alguna vez has encontrado un producto interesante dentro de la aplicación de Meta y al final perdiste el enlace? La red social permite que los usuarios encuentren una lista de estos sin la necesidad de usar otras apps. Instagram recopila tus visitas recientes a links externos.

Sin embargo, esta forma solo funciona a través de la aplicación y no en el sitio web. Debido a que Instagram está enfocado en funcionar en smartphones, o dispositivos móviles en realidad, la página web no tiene todas las características de las apps. Este tipo de recopilación de tu actividad en esta red social, por ende, no puede ser visualizado desde la web.

Cabe resaltar que Instagram no guarda todos y cada uno de los enlaces que visitaste en esta función de la app. Tan solo guarda los más recientes por un cierto tiempo y luego esta información desaparece. Por ello, si estás buscando un link al que ingresaste desde la aplicación hace un año, por ejemplo, no lo encontrarás de esta manera.

¿Cómo encontrar un enlace que visité recientemente en Instagram?

1. Ingresa a la app y pulsa tu foto de perfil en la parte inferior derecha.

2. Busca las tres rayas horizontales en la parte superior derecha dentro de tu perfil y púlsalas.

3. Se abrirá el menú desplegable. Busca ‘Tu actividad’ y pulsa esta opción.

4. Dentro, baja hasta encontrar ‘Enlaces que visitaste’ y toca esta sección.

5. Dentro de esta opción, verás todos los enlaces a los que has ingresado recientemente a través de Instagram.