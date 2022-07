Instagram es una de las redes sociales más populares actualmente, pese a la gran competencia que existe. Sin embargo, gracias a esta popularidad, los cibercriminales intentan estafar a sus usuarios a través de mensajes privados o con cuentas falsas. Descubre cómo reconocerlos y prevenir que lleguen a tu cuenta.

La red social permite que los usuarios interactúen por medio de mensajes privados, pese a que no fue su función inicial. Esto ayuda mucho a la hora de socializar, pero también permite a los ciberdelincuentes a tratar de aprovecharse de algunas personas.

Es importante que estemos constantemente informados de cómo protegernos de phishing o de los intentos de instalarnos malware en nuestros dispositivos, pues un solo descuido y podríamos perder nuestra cuenta, información, o incluso dinero. Por ello, debemos saber cómo reconocer estos mensajes y qué hacer para prevenirlos.

¿Cómo reconocer mensajes de cibercriminales en Instagram?

1. Verifica si no se siguen mutuamente. En Instagram, las personas pueden seguir a cuentas sin la necesidad de que estas le devuelvan el “follow”. Sin embargo, de por sí es extraño que alguien te envíe un mensaje y ninguno de los se siga. Esto ya es una alerta de que podría ser un cibercriminal tratando de contactarte, pues la app ya mueve esa conversación a ‘Solicitudes’, debido a que no conoces al usuario. Lo que nos lleva al siguiente punto.

2. Revisa sus perfil y seguidores. Las cuentas que utilizan los cibercriminales suelen ser nuevas. Para atraer a las personas utilizan imágenes sugerentes o promesas de cosas gratis para que entres en contacto con ellos. Por este motivo, debes ingresar a su perfil para saber si ha tenido publicaciones anteriores y cuántos seguidores tiene. En algunos casos, tendrán muchas publicaciones, pero todas son del mismo día y probablemente a la misma hora. Asimismo, la cantidad de seguidores que tendrán es mínima, pues acaban de crear la cuenta.

3. Escriben en otro idioma o mal. Los cibercriminales no están necesariamente en tu misma ciudad o, incluso país. Estos suelen ser parte de bandas extranjeras que viven de estafas, por lo que tratarán de escribirte en inglés, pero con mala redacción. En algunos casos también escriben en español, pero es más fácil reconocer para un hablante nativo los errores en la escritura.

4. Si no participaste en nada, no has ganado nada. No todo lo que brilla es oro. Si no entraste a un concurso, definitivamente no has ganado ningún premio. Asimismo, el dinero no cae del cielo y mucho menos de un mensaje por Instagram.

5. No entres a ningún link. Los cibercriminales envían enlaces de páginas que parecen seguras, pero realmente no lo son. Los usuarios deben ver bien que el dominio sea real y nunca entrar a un link que esté reducido, pues es difícil saber qué sitio web se esconde detrás.

¿Cómo prevenir mensajes de cibercriminales en Instagram?

Como se mencionó antes, de por sí Instagram envía los mensajes de desconocidos a ‘Solicitudes’. Sin embargo, los usuarios puede utilizar las herramientas que ofrece la app para agregar más seguridad a su cuenta.

1. Limita quiénes te pueden enviar mensajes. Al activar esta opción, puedes escoger qué personas pueden contactarte por la red social. De esta manera puedes evitar que cualquier desconocido inicie un chat contigo. Tan solo ve a tu perfi y pulsa las tres rayas horizontales en la parte superior derecha. Luego ingresa a Configuración > Privacidad > Limitaciones, y escoge entre las opciones que te ofrece Instagram.

Asimismo, también puedes realizar esto con las historias. Sigue los mismos pasos hasta llegar a ‘Privacidad’. Dentro, busca ‘Historia’, ingresa, y en la sección de ‘Respuestas’ podrás limitar quiénes te envían mensajes por ese medio.

2. Pon tu cuenta en privado. Es la forma más simple de evitar que terceros estén husmeando en tu perfil. De esta manera, los cibercriminales no sabrán si tu cuenta está activa o no, pues no podrán ver tu actividad si no les permites seguirte.

3. No respondas a los mensajes. Solemos creer que a veces es mejor decirles unas cuántas verdades a los cibercriminales. Sin embargo, como se mencionó antes, es mejor no responder, pues así le estás diciendo que tu cuenta está activa. De esta forma, seguirás recibiendo más y más intentos de estafa.

4. Bloquea y reporta a los cibercriminales. No solo impides que vuelvan a contactarte, sino que también le estás indicando a Instagram que esas cuentas son peligrosas. A más reportes, la red social tomará más en serio las denuncias.