Las publicaciones sugeridas en Instagram buscan que los usuarios encuentren a creadores de contenido desde su feed. Sin embargo, a muchos no les agrada la idea de que desconocidos o posts extraños aparezcan en el Inicio de la app. ¿Cómo se pueden ocultar?

Es necesario entender que este tipo de funciones en la aplicación no pueden ser completamente eliminadas. Instagram las ha colocado para que los usuarios sigan a otras cuentas que realizan contenido para la red social. Es decir, es una forma de darles una ventana desde la misma plataforma, pues nos muestra publicaciones de personas a las que no seguimos.

Sin embargo, la app sí deja que los usuarios puedan escoger no verlas y regresar cuando deseen, o desactivar estas publicaciones sugeridas por un tiempo. Es decir, no desaparecerán para siempre, pero al menos existen opciones.

¿Cómo oculto las publicaciones seguridas en Instagram?

Existen dos formas de hacerlo, pero solo una es “definitiva”. Esta es la más simple: elegir el modo del feed. Para hacerlo, solo sigue estos sencillos pasos:

1. Ingresa a la app y en la parte superior izquierda aparecerá el logo de Instagram.

2. Púlsalo y saldrán dos opciones: ‘Siguiendo’ y ‘Favoritos’.

3. Si escoges ‘Siguiendo’, te aparecerán solo las publicaciones de las personas a las que has dado follow.

4. Si escoges ‘Favoritos’, solo saldrán las publicaciones de las personas a las que has marcado como tal al pulsar la estrella en sus perfiles.

5. En teoría, en el segundo no debería aparecer ninguna publicación sugerida.

La otra forma de ocultar las publicaciones sugeridas es quitarlas por 30 días. Para ello, solo sigue estos pasos:

1. Cuando te aparezca una publicación sugerida (te saldrá con una etiqueta indicando esto), pulsa en la ‘X’ de la parte superior derecha del post.

2. Se abrirá un menú desplegable con varias opciones.

3. Puedes escoger no recibir más publicaciones de la cuenta en específico para siempre, pero si no quieres recibir ninguna, tendrías que hacerlo con todas las personas que no sigues en Instagram.

4. Por ello, lo mejor es escoger la opción ‘Pausar todas las publicaciones sugeridas en las noticias por 30 días’.

5. Pasado ese lapso de tiempo, tendrás que volver a seguir estos pasos.