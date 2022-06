Los likes que damos en Instagram pueden ser muchos y, en ocasiones, queremos volver a la publicación pero no recordamos dónde o cómo encontrarla. Por este motivo, la app permite que sus usuarios ingresen a un archivo de sus últimos “me gusta”.

Antes que te llegue a la mente buscar algún post al que le diste like, debes tener en consideración unos puntos importantes. Este archivo solo permite ver tus 300 últimos me gusta, por lo que no podrás encontrar las publicaciones de hace dos años, por ejemplo, si crees que has dado muchos likes en todo este tiempo. La app no guarda más publicaciones a las que le diste me gusta, debido a que existe otra opción para mantener los post en un archivo personal: el botón ‘Guardar’.

Además, solo se puede acceder a través de la aplicación móvil. Es decir, no puedes ingresar a esta función de Instagram desde la versión web, por lo que necesariamente tendrás que utilizar tu smartphone si deseas encontrar ese post al que le diste like en algún momento. Recuerda que la app está enfocada en el uso de teléfonos inteligentes y la versión web es utilizada como una extensión, por lo que no tiene todas las características.

¿Cómo ingreso al archivo de publicaciones que di like en Instagram?

1. Ingresa a la aplicación en tu dispositivo móvil.

2. Busca tu cuenta con la que diste el like. Si tienes más de una, puedes cambiar entre ellas al pulsar por unos segundos el botón con la foto en la parte inferior derecha. Escoge la cuenta correspondiente para poder acceder al archivo.

3. Luego de cambiar de cuentas, dirígete a tu perfil.

4. Pulsa las tres rayas horizontales en la parte superior derecha.

5. En el menú que aparecerá, busca ‘Tu actividad’ e ingresa a esta opción.

6. Busca y pulsa ‘Interacciones’.

7. Ingresa a ‘Likes’ y listo.