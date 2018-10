Instagram | ¿Cuánto dinero ganan realmente los "influencers"?

Ser influencer se ha convertido en la nueva "profesión" de moda. Basta con buscar la palabra en Google para descubrir una gran cantidad de artículos sobre cómo convertirse en una "superestrella de Instagram" y ganar grandes sumas de dinero.



La modelo y exconcursante del programa de telerrealidad británico Love Island, Olivia Buckland es una de ellas.



Pero las cosas no le están saliendo como esperaba: se ha metido en problemas con el organismo de autorregulación de la industria publicitaria en Reino Unido por no especificar que uno de sus posts estaba patrocinado por una marca.



Sin embargo, es poco probable que este tipo de acciones disciplinarias frenen el entusiasmo de una actividad que ha crecido hasta convertirse en un fenómeno mundial en menos de una década.



¿Cuánto dinero puede ganar una persona a través de las redes sociales?



Kat Richardson, directora de la agencia de marketing de influencers WaR, le dijo a la BBC que al menos se necesitan unos 10.000 seguidores en la cuenta para "comenzar a hacer algo".



--- Hasta las 6 cifras ---



Los instagramers de 10.000 seguidores son, según Richardson, "de un nivel bastante bajo" y cobran en torno a US$130 por cada post en la red social.



Pero pueden llegar a ganar mucho más.



"Una vez que alcanzas los 30.000 seguidores, puedes ganar más de US$970 por un post para una marca de moda o belleza", explica la especialista.



Rohan Midha es el director de la una agencia creativa PMYB, que trabaja con influencers, y asegura que los "microinfluencers" -quienes tienen menos seguidores- reciben muestras gratuitas de productos, mientras que las cuentas más grandes tienen ganancias que "llegan a las seis cifras".



Las relaciones a largo plazo entre las marcas y los influencers suelen ser más beneficiosas para ambas partes que las publicaciones esporádicas.



"Lo que hemos observado en nuestros datos es que los posts puntuales no resultan muy creíbles", advierte Midha. "Los mejores resultados ocurren cuando el influencer promociona la marca durante un tiempo prolongado".



A pesar de ello, Kat dice que las cuentas de Instagram con alrededor de un millón de seguidores pueden obtener cerca de US$13.000 por una sola publicación.



Pero el número de seguidores no equivale necesariamente a un pago extraordinario.



Hay "muchas variables" en las colaboraciones entre marcas e "influencers", dice Kat.



"En Instagram, por ejemplo, es más caro poner un vínculo a la página web de la marca y los enlaces a ciertos productos. Se paga más también si se hacen 'Stories' o si escriben sobre ello en su blog y ponen un enlace en su cuenta de Instagram".



"Todo viene como un paquete que puede venderse a la marca e incrementar el valor monetario del influencer".



En lo alto de la escala hay gente como la estrella de televisión Kylie Jenner, quien tiene más de 116 millones de seguidoresen Instagram, 25 millones en Twitter y 21 millones en Facebook. Gana en torno a US$1 millón por un solo post.



--- ¿Quiénes ganan más dinero en Instagram? ---



- Kylie Jenner: 111 millones de seguidores, US$1 millón por post.

- Selena Gomez: 139 millones de seguidores, US$800.000 por post.

- Cristiano Ronaldo: 137 millones de seguidores, US$750.000 por post.

- Kim Kardashian West: 114 millones de seguidores, US$720.000 por post.

- Beyoncé Knowles: 116 millones de seguidores, US$700.000 por post.



--- Algunos consejos.... ---



¿Qué hay que hacer entonces para ser un influencer exitoso?



"La idea fundamental es que la gente compra cosas de personas en quienes confían y admiran", dice Rohan. "Si un influencer tiene la capacidad de hacer que su audiencia actúe, las marcas estarán más dispuestas a pagar para que promocione su producto o servicio".



Kat añade que es importante "no publicar demasiado contenido patrocinado" porque "tu audiencia te criticará si lo haces".



"También es importante publicar cosas sobre marcas que funcionen para ti. Si normalmente te asocian con productos de belleza y después intentas representar a un producto para el hogar, puede que la gente lo rechace".



Y es importante elegir bien la plataforma.



Kat dice que a las marcas les interesa menos Facebook y Twitter ahora que hace una década: "Las 'Stories' de Instagram son enormes. Sin duda, tienen más fuerza".



YouTube, en cambio, "está más enfocada en una audiencia más joven".



Pero, ¿qué ha hecho realmente que los influencers se pongan tan de moda y que las marcas los prefieran a veces a la publicidad tradicional?



"Creo que es el hecho de que se profundiza más en la historia", responde Kat. "Si miras un anuncio publicitario, no hay una historia personal detrás, pero cuando sigues a un influencer hay algo sobre esa persona que ya decidiste que te interesa".



"Sabes quiénes son y te gusta su estilo de vida, y cuando publican algo sobre un producto, ya hay un enlace listo para ti".



