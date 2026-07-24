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Lemtes inteligentes Ray-Ban Meta REMITIDA / HANDOUT por META
Lemtes inteligentes Ray-Ban Meta REMITIDA / HANDOUT por META
/ META
Por Agencia Europa Press

Meta ha decidido poner freno a la proliferación de videos grabados en secreto en Instagram, en los que se utilizan gafas inteligentes como las Ray-Ban Meta, que buscan llamar la atención con bromas desagradables en lugares públicos.

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