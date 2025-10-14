Instagram ha implementado un nuevo sistema de filtrado de contenido destinado a las cuentas de adolescentes con el que espera reducirá su exposición a contenido nocivo. Inspirado en el sistema de clasificación de películas, las cuentas con restricciones ahora solo serán recomendados contenido como el que se vería en una película PG-13, aunque con una mayor restricción respecto a desnudos.

El nuevo sistema se encuentra complementado a la implementación de Teen Accounts (Cuentas para adolescentes) en septiembre del 2024, una nueva modalidad aplicada automáticamente a todos los usuarios entre 13 y 18 años que no solo restringía que pudieran ver contenidos de carácter sexual, sino que limitaba su capacidad de mensajear directamente con extraños y silenciaba las notificaciones del app entre las 10 p.m. y 7 a.m.

Bajo el nuevo filtro, inspirado en el familiar sistema de clasificación por edades utilizado en EE.UU., también se dejará de recomendar “publicaciones con lenguaje fuerte”, “acrobacias riesgosas” y contenido que promueva “comportamientos potencialmente dañinos”.

“Al igual que en una película para mayores de 13 años se puede ver contenido sugerente o escuchar lenguaje soez, los adolescentes pueden ver ocasionalmente algo similar en Instagram, pero vamos a seguir haciendo todo lo posible para que esos casos sean lo más infrecuentes posible”, indicó Meta, la casa matriz de Instagram, en su blog. “Somos conscientes de que ningún sistema es perfecto y nos comprometemos a mejorar con el tiempo. Esperamos que esta actualización tranquilice a los padres, ya que estamos trabajando para mostrar a los adolescentes contenido seguro y adecuado para su edad en Instagram de forma predeterminada, al tiempo que les ofrecemos más formas de moldear la experiencia de sus hijos adolescentes.”

El cambio ya empezó a operar en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, mientras que será implementado paulatinamente en otros territorios.