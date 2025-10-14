La red social Instagram ha buscado aumentar el control parental en su plataforma. (Foto: AFP)
/ JUSTIN TALLIS

ha implementado un nuevo sistema de filtrado de contenido destinado a las cuentas de adolescentes con el que espera reducirá su exposición a contenido nocivo. Inspirado en el sistema de clasificación de películas, las cuentas con restricciones ahora solo serán recomendados contenido como el que se vería en una película PG-13, aunque con una mayor restricción respecto a desnudos.

El nuevo sistema se encuentra complementado a la implementación de Teen Accounts (Cuentas para adolescentes) en septiembre del 2024, una nueva modalidad aplicada automáticamente a todos los usuarios entre 13 y 18 años que no solo restringía que pudieran ver contenidos de carácter sexual, sino que limitaba su capacidad de mensajear directamente con extraños y silenciaba las notificaciones del app entre las 10 p.m. y 7 a.m.

Bajo el nuevo filtro, inspirado en el familiar sistema de clasificación por edades utilizado en EE.UU., también se dejará de recomendar “publicaciones con lenguaje fuerte”, “acrobacias riesgosas” y contenido que promueva “comportamientos potencialmente dañinos”.

“Al igual que en una película para mayores de 13 años se puede ver contenido sugerente o escuchar lenguaje soez, los adolescentes pueden ver ocasionalmente algo similar en Instagram, pero vamos a seguir haciendo todo lo posible para que esos casos sean lo más infrecuentes posible”, indicó Meta, la casa matriz de Instagram, . “Somos conscientes de que ningún sistema es perfecto y nos comprometemos a mejorar con el tiempo. Esperamos que esta actualización tranquilice a los padres, ya que estamos trabajando para mostrar a los adolescentes contenido seguro y adecuado para su edad en Instagram de forma predeterminada, al tiempo que les ofrecemos más formas de moldear la experiencia de sus hijos adolescentes.”

El cambio ya empezó a operar en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, mientras que será implementado paulatinamente en otros territorios.

