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An illustration photograph taken on April 17, shows the Instagram app in the App Store displayed on a phone screen, in a residential property in Guildford, south of London. (Photo by Justin TALLIS / AFP)
An illustration photograph taken on April 17, shows the Instagram app in the App Store displayed on a phone screen, in a residential property in Guildford, south of London. (Photo by Justin TALLIS / AFP)
/ JUSTIN TALLIS
Por Agencia Europa Press

Instagram ha introducido una nueva opción para editar los comentarios compartidos en publicaciones de otros usuarios con un margen de 15 minutos, de cara a poder corregir errores ortográficos o rectificar el comentario.

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