Instagram: ahora podrás ver fotos y videos de cuentas que no sigues

Basándose en las cuentas que sigues y las fotos y videos que valoraste, Instagram insertará en tu 'timeline' publicaciones de perfiles que no sigues, pero que la red social considera podrían también gustarte, informó el sitio "TechCrunch".

Como valoró la plataforma "Cnet", de esta forma Instagram incorporará a su plataforma las dos cosas que más odian los usuarios de redes sociales: publicidad y contenido que nunca pediste ver.

Instagram llamó a esta nueva función "Recommended for you". En declaraciones a "TechCrunch", un portavoz explicó que se trata de un sistema de uno a cinco publicaciones que podrían gustarle al usuario y que no tendrá forma de ser bloqueada.

La inclusión de esta función se traduce en una de las modificaciones más grandes realizadas por la red social desde el cambio de la cronología en que aparecen las publicaciones en la plataforma por el orden de relevancia de cada foto y video.

"Cnet" dijo que "Recommended for you" ya está siendo activado para todos los usuarios de iOS y Android. Instagram confirmó esto. Mientras que "TechCrunch" recopiló diversas reacciones negativas ante la medida.

El dato



Instagram ya muestra desde hace algún tiempo contenido sugerido en su sección Explorar.

