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Resumen

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Instagram estaría buscando atraer creadores de contenido de YouTube para impulsar su nuevo formato. (Foto: El Comercio)
Instagram estaría buscando atraer creadores de contenido de YouTube para impulsar su nuevo formato. (Foto: El Comercio)
/ Daniel Augusto Bedoya Ramos
Por Agencia Europa Press

Instagram está trabajando para impulsar el contenido de formato largo en la plataforma, para lo que está ofreciendo acuerdos monetarios a algunos creadores de contenido seleccionados de YouTube, para que publiquen en la red social de Meta.

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