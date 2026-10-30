Instagram está trabajando para impulsar el contenido de formato largo en la plataforma, para lo que está ofreciendo acuerdos monetarios a algunos creadores de contenido seleccionados de YouTube, para que publiquen en la red social de Meta.

La plataforma dirigida por Adam Mosseri anunció recientemente sus planes para introducir videos más largos y nuevos formatos en Instagram, de cara a ofrecer a los creadores más espacio para contar sus historias con opciones como Features, con la que permitirá publicar videos horizontales de hasta 90 minutos, por el momento, en Estados Unidos y Brasil como parte de una prueba.

Ahora, Instagram está ofreciendo distintos acuerdos económicos a creadores de contenido seleccionados de YouTube para que publiquen videos de larga duración en su nueva característica Features, que pueden ascender a los 50.000 dólares (alrededor de 44.635 euros al cambio) e, incluso, llegar a los 500.000 dólares (446.355 euros al cambio) en algunos casos concretos.

Así lo han detallado fuentes relacionadas con la compañía en declaraciones a Business Insider, quien también ha recogido la respuesta de un portavoz de Meta, que ha confirmado que están financiando el contenido de Features directamente “con algunos creadores para apoyarlos”.

“Los detalles de esos acuerdos son confidenciales, pero estamos deseando ver el contenido en directo”, ha concluido el portavoz. Asimismo, las fuentes han matizado que estos acuerdos no requieren exclusividad para Instagram.

Instagram para TV y otras novedades

En su objetivo de impulsar el contenido de formato largo en Instagram, además de Features, Mosseri también indicó su intención de impulsar Instagram para la televisión con contenido adaptado, gracias a su aplicación para la gran pantalla disponible en Fire TV, Google TV, Samsung TV y Apple TV.

En este caso, la plataforma mostrará varios contenidos de vídeo y los usuarios podrán ver ‘feeds’ de contenido compartidos con sus amigos.

Por otra parte, Instagram ahora también está probando a etiquetar las publicaciones que conformen episodios de series dentro del ‘feed’ principal. De esta forma, los creadores podrán conectar su contenido relacionado con etiquetas indicando que hay contenido adicional. Asimismo, permitirá ver los episodios en orden desde el inicio.

Finalmente, los creadores también podrán enlazar hasta ocho clips a un vídeo largo para que, cuando los usuarios vean el vídeo corto recortado, puedan acceder al vídeo original de formato largo fácilmente.

A pesar de esta línea para apostar por el vídeo de formato largo, Mosseri detalló durante su intervención que están trabajando en más funciones de cara al futuro y, respecto a un programa de partners para repartir ingresos con los creadores de contenido, el directivo detalló que en anteriores intentos no obtuvieron un resultado beneficioso.