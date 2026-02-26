Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A picture taken on October 18, 2021 in Moscow shows the US social network Instagram's logo on a tablet screen. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
A picture taken on October 18, 2021 in Moscow shows the US social network Instagram's logo on a tablet screen. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Por Agencia Europa Press

Instagram ha anunciado que comenzará a enviar una notificación de alerta a los padres cuando identifique que sus hijos buscan repetidamente términos relacionados con el suicidio o autolesión en un periodo corto de tiempo, una opción de notificaciones que se ampliará para las conversaciones de ‘chatbots’ con IA próximamente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.