Instagram ya permite silenciar a tus amigos de la plataforma

Instagram, la famosa aplicación de fotografías anunció la integración de su nueva herramienta “Silenciar”, la cual permite ocultar las publicaciones de determinadas cuentas en el feed sin dejar de seguirlas. Con este cambio podrás personalizar aún más tu “muro” en función de tus intereses.

Aunque silencies una cuenta, no dejarás de ver las publicaciones en su perfil ni de recibir notificaciones sobre los comentarios o publicaciones en los que se te etiquete. Las cuentas que silencies no sabrán que las has silenciado. Siempre puedes cancelar esta opción para volver a ver las publicaciones de la cuenta en tu feed.

Esta función llegará dentro de poco a todos los usuarios. (Foto: Instagram)

Para silenciar una cuenta, toca el icono de los tres puntos situado en la esquina de la publicación. Desde ahí podrás decidir si quieres silenciar sólo las publicaciones o tanto las publicaciones como las historias de la cuenta.

También puedes silenciar publicaciones e historias manteniendo pulsada una historia de tu bandeja o desde un perfil.

Ahora podrás silenciar a los contactos que no quieres ver. (Foto: Instagram)

La implementación de la función de silenciar se llevará a cabo a lo largo de las próximas semanas

Con esta nueva función, Instagram copia a su similar Facebook, que desde hace unos meses presentó la opción silenciar durante 30 días, en caso las publicaciones de un contacto no sean de nuestro agrado.