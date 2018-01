Instagram también tendrá videollamadas

Facebook siempre replica el éxito de sus distintas herramientas en sus demás redes sociales. En esta ocasión, integrará en Instagram una de las funciones más populares que ya estaba disponible en WhatsApp y Messenger: las videollamadas.





El portal especializado WABetaInfo ha descubierto un nuevo ícono para esta opción. Se trata de una pequeño botón con forma de cámara que se encuentra en la parte superior derecha de la aplicación, que podremos ver cuando estemos dentro de una conversación con un amigo.

La opción solo será accesible desde un chat, por lo cual las videollamadas no serán posibles si no has aceptado la petición de chat de una persona que no sigues, de esta manera se evitarán las llamadas de desconocidos.



Según la fuente, esta función aún estaría en proceso de desarrollo, pero ya ha podido ser probada, al menos un parte, en versiones 'beta'. Según la fuente, llegará a iOS y Android en los próximos meses.



Facebook mantiene una estrategia de llevar características similares a todas sus apps. ¨Por otro lado, esta apuesta encaja dentro de los cambio que realiza Instagram por los 'chats' privados desde hace unos meses. La característica de las videollamadas se sumará a otras mejoras ya implementadas como la polémica hora de conexión.

