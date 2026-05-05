Instagram ha comenzado a probar nuevas etiquetas de ‘Creadores de IA’, pensadas para aquellos usuarios que publican contenido generado o modificado por inteligencia artificial (IA) de forma frecuente, de cara a que puedan identificarse como tal en sus perfiles.

La red social propiedad de Meta ya dispone de las etiquetas ‘Hecho con IA’, que están enfocadas en el propio contenido, de cara a etiquetar las imágenes o videos que han sido generados o editados con IA, ofreciendo detalles concretos sobre cómo se ha utilizado dicha tecnología en la publicación y si se trata de “modificaciones menores”.

Ahora, Instagram también ofrecerá nuevas etiquetas para las propias cuentas de los usuarios que publiquen contenido generado o modificado con IA de forma habitual, que se podrán agregar voluntariamente y aparecerán tanto en el perfil del usuario como junto a sus publicaciones y Reels.

Estas nuevas etiquetas de ‘Creador de IA’ han sido diseñadas para “mejorar la transparencia en el uso de la IA en Instagram”, según ha trasladado la compañía liderada por Mark Zuckerberg y han recogido medios como Engadget y Android Headlines.

Así, al tratarse de una etiqueta opcional, Meta incorporará un botón de ‘Añadir etiqueta’ en el perfil del usuario y será la persona en cuestión la que decida si finalmente agregarla a su cuenta.

En caso de agregar la etiqueta, aparecerá ‘Creador de IA’ debajo del nombre del perfil en las publicaciones y, al pulsar, se mostrará una descripción de “Este perfil publica contenido generado o modificado con IA”.