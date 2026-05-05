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Resumen

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Etiqueta para cuentas será opcional. (Foto: AFP)
Etiqueta para cuentas será opcional. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Instagram ha comenzado a probar nuevas etiquetas de ‘Creadores de IA’, pensadas para aquellos usuarios que publican contenido generado o modificado por inteligencia artificial (IA) de forma frecuente, de cara a que puedan identificarse como tal en sus perfiles.

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