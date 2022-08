Instagram está probando una manera en la que los usuarios puedan decirle a la app que no están interesados en algún tipo de publicaciones. Además, la plataforma también está trabajando en implementar una lista para excluir posts que tengan palabras, emojis o hashtagas que no deseen los usuarios.

“Anunciamos que estamos probando dos nuevas formas de ayudarle a dar forma a su experiencia de Instagram. Y compartimos una lista de controles y métodos que puede usar para ver más de lo que desea en su feed”, indica Meta en un comunicado.

De esta manera, la empresa muestra la nueva función que tendrá Instagram en un futuro. “Estamos probando la capacidad de marcar varias publicaciones en Explorar como ‘No interesado’. Ocultaremos inmediatamente esas publicaciones y nos abstendremos de mostrarle contenido similar en el futuro”, agrega la compañía.

La función 'No interesado' que está probando Instagram. | (Foto: Meta)

La función 'No interesado' que está probando Instagram. | (Foto: Meta)

Asimismo, Meta también indica que se encuentran trabajando en una lista de exclusión. “También pronto comenzaremos a probar la capacidad de decirle a Instagram que no desea ver publicaciones sugeridas con ciertas palabras, frases o emojis en el pie de foto o los hashtags. Ya sea que vea algo que no es relevante o haya dejado algo que le gustaba, puede usar esta función para dejar de ver contenido que no le interesa”, agrega.

La lista de 'no sugerir' que está probando Instagram. | (Foto: Meta)

¿Cómo puedo decidir qué me muestra Instagram actualmente?

Si bien Meta aún no ha implementado estas funciones en Instagram, la app cuenta con varias herramientas que podemos usar para “personalizar” lo que vemos en nuestro feed y en el apartado ‘Explorar’. Estas son: