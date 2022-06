¿Le está pasando que ve las historias de Instagram de alguien y luego vuelve a aparecer como si no las hubiera visto? ¿Y para ver las nuevas tiene que ver todas las publicadas? No es el único, pues la opción de la red social al parecer no está funcionando de manera adecuada desde ayer, así que por ahora miles de usuarios culpan a una falla o actualización que estaría haciendo la empresa.

De acuerdo con Kristen Bay, portavoz de Meta, la falla ya es reconocida por la empresa: “Se reconoce que algunas personas tienen problemas para acceder a las historias de Instagram, se está trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por las molestias”, indicó.

Tal parece que el problema está en el servidor de la red social, así que Instagram no recuerda hasta qué historia vio cada uno de los usuarios y las hace aparecer nuevamente.

Al parecer, lo que hace es que lo devuelve sobre las publicaciones que ya ha visto y el problema se repite en bucle cuando alguien publica una nueva historia en su ‘feed’.

Actualmente se desconoce cuántos usuarios se ven afectados y cuánto tardará la red social en resolverlo.

El Tiempo / Colombia / GDA