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Meta dará más libertad para que usuarios organicen su feed en Instagram.
Meta dará más libertad para que usuarios organicen su feed en Instagram.
/ META
Por Agencia Europa Press

Instagram ha hecho oficial en España la capacidad de reorganizar de forma manual todas las publicaciones de fotografías y vídeos del ‘feed’, de manera que el usuario muestre su contenido según necesidad o gusto, rediseñando su perfil o destacando contenido clave.

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