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Ex trabajador de Meta descargó 30.000 fotos privadas de usuarios. (Foto referencial: freepik.es)
Ex trabajador de Meta descargó 30.000 fotos privadas de usuarios. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia Europa Press

La Policía Metropolitana de Londres está investigando a un exempleado de Meta acusado de haber descargado ilegalmente 30.000 fotos privadas de usuarios en la red social Facebook a través de un programa diseñado por él mismo para eludir los controles de seguridad.

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