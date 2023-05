La pandemia vio nacer a múltiples creadores de contenido en las redes sociales, especialmente en TikTok. En una red social donde primaban los bailes, videos de comedia y ocio, Jorge Ramirez, conocido como JorGeek, destacó por sus resúmenes de un minuto sobre noticias relevantes.

“Iba 6 años trabajando como consultor de innovación para distintas empresas, entonces decía: ‘voy a ser disruptivo en la forma en cómo quiero comunicar y voy a hacerlo en una aplicación donde no estamos acostumbrados a esto’”, señala en una entrevista con El Comercio.

“La tecnología es literalmente mi vida”

El ingeniero de software, que actualmente cuenta con 1 millón de seguidores en la plataforma de origen chino, siempre tuvo claro que quería dedicarse a la creación de contenido. Con esta idea en mente, se sumergió en las redes sociales, tomando como referentes a diferentes youtubers, como Srod Mode.

Iniciar no fue una tarea sencilla. “Yo empecé con un micrófono de 10 soles que tenía ahí, la cámara de mi celular y sin una luz”, comenta.

Mucho antes de publicar contenido diverso, Ramírez exploró un rubro al cual siempre fue aficionado: tecnología. “La tecnología es literalmente mi vida”, confiesa. Según el creador de contenido, su gusto por este ámbito está presente desde que es un niño. “Desde pequeño no era de ver dibujos, no era de escuchar música, era de leer revistas de computadoras, leer revistas de celulares”, agrega. Y es que, según apunta Ramírez, lee decenas de artículos de tecnología al día de diferentes medios, no solo peruanos, sino también internacionales.

Uno de sus primeros videos sobre el tema de fibra óptica cuenta con poco más de 338 mil reproducciones en la actualidad. En 2021 lanzó el video “3 datos de los bancos que no sabías” y logró alcanzar 2.3 millones de reproducciones.

Los videos que suelen captar más la atención del público son aquellos que presentan alguna curiosidad tecnológica. Prueba de ello es el millón de reproducciones que alcanzó el video “Compré un Nokia con WhatsApp y YouTube por menos de S/. 150″. Jorge recuerda haberse enterado de la existencia de estos móviles y logró comprar algunos. “Nos acabamos el stock de todas las tiendas porque a la gente le trajo nostalgia”, agrega.

Jorge también destaca que la forma en cómo realiza el video es lo que le permitió alcanzar dichas visualizaciones: los cinco primeros segundos deben ser enganchadores para que el usuario decida comprarlo.

Luego de haber explorado no solo el campo tecnológico, sino también de innovación y empresas, decidió que era momento de mostrarle a sus seguidores quién era la persona detrás de los videos. “Entonces, ahí empiezo a hablar un poco de mí, empiezo a contarle a la gente. A la gente le sorprendió un poco mi experiencia, pensaban que ya había hecho videos toda mi vida”, asegura.

Jorge decidió mostrar quién era luego de su video número 120, meta que se había propuesto desde el inicio. Reveló a qué se dedicaba, la carrera que había estudiado y contó sobre su familia, lo cual resonó en las audiencias.

De esta forma, en base a su experiencia, JorGeek dio entrada a temas nuevos como consejos a tener en cuenta al momento de una mudanza o qué se debe tener en cuenta al momento de comprar un departamento. “Mi perfil se convirtió más que dar noticias interesantes, era yo compartiendo experiencias de vida que en algún momento te van a servir”, señala.

Planes a futuro

Además de crear contenido en redes, Jorge también es CEO de su propia empresa de representación de influencers llamada Collabs. “Es una empresa que empecé representándome solo a mí porque el mundo de los influencers en marketing, el mundo de las agencias, se mueve de una forma bastante curiosa. Entonces yo quería estar en un espacio donde se respete mucho al creador de contenido”, agrega.

En la actualidad, Collabs representa a muchos otros influencers como la makeup artist Nicolle Chang y el creador de contenido de salud Sebastian Arrieta. “La mayoría son personas que estudian, trabajan, tienen una empresa, tienen una profesión y a la vez crean contenido”, señala.

El objetivo de Collabs es profesionalizar el rol del influencer en el Perú y que este sea tomado de forma más seria por otras personas, ya que aún no es el caso. “Es algo que aún se ve medio extraño”, explica Jorge.

De cara a futuro, Ramírez señala que planean expandir la empresa a nivel internacional y que incluso están en conversaciones para poder ejecutar este reto. “Mi misión en los próximos años es hacer que esto crezca tanto para Perú, o sea tener a más creadores de contenido dándoles este soporte que necesitan, y también entrar a otros países”, finaliza.