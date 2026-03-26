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Resumen

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Relatives of victims, including Lori Schott (C), walk out of the Los Angeles Superior Court holding portraits of their loved ones in Los Angeles, on March 25, 2026. A Los Angeles jury on Wednesday found Meta and YouTube liable for harming a young woman through the addictive design of their social media platforms and ordered the companies to pay $3 million in damages. The decision delivering a landmark verdict that could reshape how the tech industry faces legal accountability for the mental health of young users. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Relatives of victims, including Lori Schott (C), walk out of the Los Angeles Superior Court holding portraits of their loved ones in Los Angeles, on March 25, 2026. A Los Angeles jury on Wednesday found Meta and YouTube liable for harming a young woman through the addictive design of their social media platforms and ordered the companies to pay $3 million in damages. The decision delivering a landmark verdict that could reshape how the tech industry faces legal accountability for the mental health of young users. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Por Agencia AFP

Al enterarse de la noticia de que Instagram y YouTube fueron considerados responsables de contribuir a la depresión de una joven estadounidense, Lori Schott dio un salto de alegría y rompió a llorar, como si fuera su propia hija quien acabara de ganar el caso.

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