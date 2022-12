Para conocer un poco más de cómo es el comportamiento de la audiencia peruana y qué novedades tiene YouTube conversamos con Karla Agis, gerente de Cultura y Tendencias de YouTube para Canadá y Latinoamérica.

—¿Cómo han cambiado los hábitos de consumo de la plataforma luego de la pandemia?

Una cosa muy interesante es que vemos ciertos hábitos que empezaron en la pandemia y que la gente ha adquirido como una forma mucho más normalizada de cómo interactuar con el video. Una de las cosas a las que me refiero es a la participación comunitaria o del ‘fandom’. Cuando estuvimos en pandemia muchas veces tuvimos la necesidad de encontrar diferentes grupos digitales en donde poder interactuar y, hasta cierto punto, suplantar las interacciones sociales que teníamos en persona. Y en la actualidad vemos esto con la presencia de ciertas comunidades digitales al apoyar ciertos fenómenos, ciertos tipos de contenido e incluso ciertos creadores. Hay una participación cada vez más activa de la audiencia, en donde ella ahora toma un rol principal o construye una relación mucho más íntima con sus creadores.

Por otro lado, la presencia de entretenimiento e incluso [contenido] de conocimiento o construcción de la identidad es algo que también está muy presente, sobre todo al analizar los videos más vistos. Por ejemplo, dentro de los videos más populares en Perú, vemos la presencia del fútbol, que sabemos que en Latinoamérica es algo que nos define. Tenemos el partido contra Colombia, aunque también hay otros ‘fandom’ que se encuentran presentes, como en el París Saint-Germain y el Real Madrid. Estos dos juegos están muy bien representados casi en las primeras posiciones de los videos más populares. Y hablando de la identidad cultural, también notamos la presencia de fenómenos locales que están permitiendo que celebridades o figuras públicas que vienen de medios tradicionales lleguen ahora a una audiencia más grande gracias a la interacción que permite el video digital. Tenemos títulos como ‘Luz de luna’, que es uno de los más conocidos, o también ‘Al fondo hay sitio’, uno de los más emblemáticos y que ya va en su novena temporada. Esto nos habla mucho de esta identidad peruana.

—Antes hacíamos zapping en la televisión, ahora parece que tenemos una nueva forma de consumir contenido audiovisual al ver fragmentos de una serie o un partido.

Exactamente. Es una nueva forma de conectar con algo que disfrutamos y que nos deja revivir los momentos esenciales o que se volvieron más virales, incluso, interactuar únicamente con ellos. Tal vez yo no sigo tan de fondo la narrativa de esa serie o evento, pero no me puedo perder el momento del que todo el mundo está hablando porque soy parte de esa comunidad. Creo que esta es una conexión muy especial que tiene YouTube. También lo vemos reflejado muy bien con los shorts. En ellos vemos ahora la presencia de creadores multiformato, que no solamente producen videos largos, sino que también se dedican a hacer ‘live streams’ y videos cortos. Esto nos habla de cómo los creadores están repensando la forma de conectar con sus audiencias y cuál es la mejor manera de experimentar con diferentes narrativas.

—¿Cómo es el consumidor peruano de YouTube?

El consumidor o la audiencia peruana es una audiencia multifacética, diversa y globalizada también. Es una audiencia que está abierta a consumir no solo creadores o artistas locales, sino que está muy acostumbrada a seguir a los creadores más relevantes a nivel global. Uno de los mejores ejemplos es ‘MrBeast’, que ahora es el creador más grande en YouTube y que, al abrir su canal en español, se ha popularizado de una forma increíblemente rápida, no solamente en Perú, sino también en el resto en Latinoamérica. Y lo mismo podemos decir de otros tipos de creadores, como ‘Alejo Igoa’, de México, o ‘Yolo Aventuras’, de Colombia. El hecho que tengamos esta diversidad de voces –a las cuales los peruanos están no solo acostumbrados, sino que conectan de manera casi directa y son una parte fundamental para construir el canal y del ‘fandom’– creo que es algo muy importante porque nos habla de cómo YouTube tiene la capacidad de enlazarnos a nivel global con diferentes comunidades que disfrutan de los mismos gustos, no importa qué tan de nicho sean.

—¿Qué nuevas tendencias se esperan en la creación de contenido para los años venideros?

Definitivamente hay una que me gusta mucho: el rol de un contenido más inmersivo o que tiene un aspecto mucho más 360, por así decirlo. Creo que uno de los mejores embajadores este año es Bad Bunny y la en la estrategia que puso alrededor de ‘Un verano sin ti’. Este álbum se convirtió en un hito global y está presente en casi todas las listas a nivel de América, pero creo que algo a destacar es la estrategia que utilizó de poner videos 360 en cada una de sus canciones. Esto nos permitió estar con él disfrutando del disco en una playa como si fuéramos parte de ese grupo de amigos que está echando una cerveza en plenas vacaciones. Nos da una forma de disfrutar el video completamente distinta, no es el típico ‘visualizer’, sino que es una forma mucho más participativa de interactuar tanto con la música como con el artista. Lo mismo sucedió con Shakira, que también implementó la estrategia de crear una anticipación de una manera distinta previa al lanzamiento de ‘Te felicito’.

Un punto final en esto es el rol de ‘Bizarrap’, el productor argentino, la verdad es que ha sido un maestro en reinventar cómo es el ‘behind the scene’ de la producción. Aunque realmente no es un detrás de cámaras, funciona como tal al hacer mucho más personal el cómo se crea un hit y que sea una experiencia más íntima; que, por lo mismo, tiene mayor valor para la audiencia el apoyarla. Creo que esto fue más que evidente con la presencia de Quevedo [con ‘Quédate’], que se convirtió en la canción del verano para todo Latinoamérica. Todo esto nos deja ver hacia dónde está migrando la creatividad en una escala tan grande como lo es la industria musical, pero que también podemos extrapolarla a ciertos creadores de contenido. Por eso, creo que el rol inmersivo que está adquiriendo el video es una de las tendencias más importantes que vamos a poder ver en los próximos años.

—Los shorts o videos cortos han tomado mucha fuerza en YouTube, ¿llegarán a ser más relevantes para la plataforma que los videos tradicionales?

Hoy por hoy encontramos un consumo tan prominente en el video corto como en el video largo. Y esto es algo que observamos con la popularidad que han tenido los ensayos de video de más de 25 minutos, que sigue siendo algo que ha distinguido a la plataforma y actualmente también distingue qué quiere la audiencia. No creo que uno venga a reemplazar al otro, al contrario, creo que la ventaja de YouTube es que tiene esta diversidad de formatos en donde uno puede complementar al otro y que, por lo mismo, vemos varios creadores que ya están adquiriendo esa mentalidad. No solamente se trata de volcarse al video corto, sino más bien cómo puede ayudar este a construir un mensaje más largo, una relación más longeva con mi audiencia, una narrativa con la que quiero experimentar, la cual puede tener una duración mucho más larga, pero que el video corto empieza a ser como el punto inicial.

Regresando al ejemplo de Quevedo, lo vimos mucho con el hit ‘Quédate’, en donde no solo se llegaba a la canción o al éxito viral por el video de ‘Bizzarap’, sino también por todas las creaciones en video corto que se dieron, ya fueran las coreografías, personas reinterpretando la canción a manera de ‘covers’ o incluso personas haciendo una nueva versión en respuesta a la original. Todas estas creaciones alternativas que se están dando en video corto creo que son una forma también de llegar a un nuevo fenómeno viral que vive en el video largo. Es la mayor ventaja de YouTube el tener esta diversidad, y es algo que definitivamente va a permear el cómo evoluciona la plataforma en los próximos meses.

—En la lista de los videos más populares en el país que ha presentado YouTube resalta la ausencia de creadores de contenidos peruanos. ¿A qué se debe esto? ¿Y qué consejo les daría a aquellos que quieren incursionar en esta red social o que ya lo hacen?

El hecho de que no los veamos este año en las listas de los más vistos no es indicativo necesariamente de que no haya creadores peruanos, al contrario, creo que seguimos viendo un crecimiento acelerado en el número de nuevos creadores llegando al millón año con año. Sin embargo, más bien vemos unos hábitos de consumo diferentes desde la audiencia. Como hemos platicado, las audiencias peruanas son globalizadas, están al tanto de qué ocurre en el resto de los países, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Creo que aquí hay una oportunidad de saber cuáles son los temas que están siendo más relevantes, qué es lo que está distinguiendo a estos creadores que están en los listados que sus homólogos peruanos pueden adquirir o pueden aprender y aplicar en sus propios canales.

El hecho de que tengan una estrategia multiformato, de que hablen mucho también de la identidad cultural (pero desde otras perspectivas), que jueguen muchísimo con la comedia, creo que son diferentes puntos que cualquiera puede interpretar o incluso adaptar según su contenido. Y también pensar en el rol de las comunidades. Creo que eso es algo que identifica muchísimo a todos los creadores aquí, es decir, ¿cómo puedo hacer más participativa mi audiencia? ¿cómo la puedo integrar más? Eso es algo que definitivamente marca la diferencia y que creo que es lo que ha elevado mucho a los creadores que están en las listas que hemos presentado.