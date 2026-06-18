El Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA, un sistema que monitoriza y elimina contenidos abusivos en internet, ha revisado más de 3,8 millones de publicaciones, de las cuales unas 388.000 han sido eliminadas por su carácter dañino, en el marco del Mundial 2026.

Esa cifra, alcanzada en la octava jornada del torneo, supera los datos registrados durante todo el Mundial de Catar en 2022, explicó el organismo este jueves en un comunicado.

En total, desde la creación del sistema de vigilancia en las redes implementado por la FIFA se han revisado más de 250 millones de publicaciones, de las cuales más de 30 millones han sido consideradas abusivas.

La FIFA, junto con TikTok y la ciudad de Atlanta (Estados Unidos), ha reunido a jugadores, responsables políticos, expertos en tecnología y líderes comunitarios en el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos de esa sede mundialista para conmemorar el Día Internacional para la Lucha contra el Discurso de Odio y debatir soluciones prácticas frente a esta problemática.

El foro, celebrado horas antes del partido del Mundial de 2026 entre República Checa y Sudáfrica en el estadio de Atlanta, se centró en impulsar acciones concretas para erradicar la discriminación dentro y fuera del deporte y destacó la necesidad de pasar de las campañas de sensibilización a intervenciones efectivas contra el racismo y el abuso.

El exfutbolista y expresidente de Liberia, George Weah, advirtió de que el racismo sigue siendo un problema persistente y subrayó el papel del fútbol como herramienta de unidad. En la misma línea, la exinternacional nigeriana Mercy Akide abogó por implicar a toda la comunidad en la lucha contra el discurso de odio.

El debate abordó la evolución del discurso de odio en entornos digitales y físicos, así como la identificación de medidas de alto impacto y la necesidad de traducir compromisos institucionales en resultados medibles.

El encuentro se enmarca en la iniciativa global de la FIFA contra el racismo, orientada a promover cambios estructurales mediante la educación, la participación de los aficionados y el desarrollo de herramientas para asociaciones de todo el mundo.