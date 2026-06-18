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Resumen

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Desde que comenzó el Mundial 2026 se ha evaluado el contenido en redes sociales. (Foto: AFP)
Desde que comenzó el Mundial 2026 se ha evaluado el contenido en redes sociales. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA, un sistema que monitoriza y elimina contenidos abusivos en internet, ha revisado más de 3,8 millones de publicaciones, de las cuales unas 388.000 han sido eliminadas por su carácter dañino, en el marco del Mundial 2026.

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