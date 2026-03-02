Escuchar
Ian Russell se convirtió en activista par la protección de menores en el ámbito digital después de la trágica muerte de su hija de 14 años.
Por Agencia AFP

Hace casi una década, Molly Russell se quitó la vida cuando tenía catorce años después de haber visto contenidos en línea que hacían apología del suicidio. y ahora su padre, convertido en activista de la protección de los menores en el ámbito digital, espera concienciar tras el estreno el domingo de un documental sobre esta tragedia.

