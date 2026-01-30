La red social UpScrolled se dispara en popularidad en EE.UU. ante denuncias de censura en TikTok

Escuchar
UpScrolled se describe como una aplicación "sin censura" ni "bloqueos ocultos".

Por Agencia EFE

La red social australiana UpScrolled alcanzó los primeros puestos de descarga en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos debido al descontento de miles de usuarios de TikTok por censuras en el contenido crítico con la política estadounidense tras la reciente reestructuración de TikTok en el país.

