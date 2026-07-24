icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

TikTok sigue en el ojo de la tormenta. La red social es cuestionada por sus efectos en menores de edad. (Foto: magnific.com)
TikTok sigue en el ojo de la tormenta. La red social es cuestionada por sus efectos en menores de edad. (Foto: magnific.com)
Por Agencia AFP

La Unión Europea acusó el viernes a TikTok de no proteger a los menores, dado que la configuración de sus cuentas los expone a riesgos como el ciberacoso y los comportamientos depredadores, por lo que la empresa podría enfrentarse a una cuantiosa multa.