El tema de las verificaciones en Twitter se ha convertido en una controversia, pues con el sistema de pago ha perdido su intención original. Sin embargo, al tener tantas otras funciones y beneficios detrás, no solo afecta a saber si alguien es realmente quien dice ser, sino también a cómo queda el status quo en la red social. ¿Qué está ocurriendo con este sistema y por qué es tan importante para los usuarios?

Elon Musk anunció que las verificaciones de legado en Twitter serían retiradas el 20 de abril y esta vez sí cumplió. A partir de ese día, nadie sabía realmente cómo funcionaba Blue, pues muchos las obtuvieron de vuelta, mientras que a otros nunca se les quitó el check azul.

Cuando las marcas azules de legado se retiraron, celebridades como Stephen King o William Shatner no fueron afectadas. Por otra parte, algunos actores, como Halle Berry, o streamers, como Rubius o Ibai, bromearon sobre la pérdida del check de Twitter Blue.

Esto creó una confusión debido a que King, por ejemplo, aseguró que no estaba pagando por Blue. Incluso, indicó que no había dado su número de teléfono a la plataforma para confirmar que era el usuario que decía ser; tal y como señalaba el mensaje en la marca de verificación. Musk indicó que había pagado la suscripción de algunas celebridades, incluyendo al escritor.

Pero, con el pasar de las horas, algunos usuarios empezaron a recibir la verificación sin pagar Blue. Incluso algunos que no la tenían antes del 20 de abril. Lo único que tenían en común, la mayoría, era que superaban el millón de seguidores en la red social. Ni Twitter ni Musk comentaron al respecto.

¿Por qué Twitter solo está verificando gratis a las cuentas con más de un millón de seguidores?

De acuerdo con Wilder Rojas Díaz, director de la revista Canal TI, esta medida por una necesidad: evitar la fuga de usuarios. “Es una estrategia de Twitter para demostrar que sigue posicionado en la mente y necesidades de sus usuarios. Quitar el verificado a un perfil con más de un millón de usuarios sería una locura que ni el mismo Elon Musk, quien suele tomar decisiones que parecen descabelladas, haría”, asegura en conversación con El Comercio.

Debido a la gran cantidad de visualizaciones e interacciones que tienen las cuentas con tantos seguidores, se convierte un autosabotaje retirarle el check azul. “Borrar la verificación a una cuenta que tiene más de un millón, sería un acto suicida de cualquier red social. Claro, siempre y cuando ese perfil no rompa las reglas”, añade.

Wilder Rojas Díaz, director de la revista Canal TI. | (Foto: Difusión)

Sin embargo, como se comentó antes, cuando las verificaciones de legado empezaron a desaparecer, muchas cuentas que tenían más de un millón de seguidores también perdieron el check azul, pero luego se les restauró. Nadie sabía nada y tampoco había una comunicación por parte de Twitter.

Ariel Torres, periodista especializado en tecnología del diario La Nación de Argentina, señala que esto se debe a la falta de personal en Twitter. “Una de las de las medidas que tomó [Musk], cuando se hizo cargo de la compañía, fue eliminar el departamento de Relaciones Públicas y Prensa de Twitter, con lo que sí, claro, no están comunicando. Muchas de las cosas las comunica directamente Elon Musk por Twitter. Es un poco confuso, pero sí está claro que los que tienen más de un millón de seguidores tienen la tilde azul sin pagar. Aunque esto no es solamente para personas, es también para instituciones, para todo el mundo”, indica en entrevista con este Diario.

El problema aparece cuando algunas cuentas obtienen estas marcas de verificación sin merecerlo. “El hecho de que las personas con más de un millón de seguidores tengan la tilde azul sí le conviene a Twitter, hasta que aparezca alguien que tenga un millón de seguidores y que no sea quien dice ser. Cosa que ya pasó. Aparecieron cuentas que no eran quienes decían ser, pero tenían muchos seguidores porque eran un meme, o eran de un fanático, o lo que sea. Ahí deja de funcionar el pago como validación. De hecho, el pago no valida nada como tal”, agrega.

Un claro ejemplo fue una cuenta que se hacía pasar por Disney Junior y que obtuvo la marca de verificación dorada, la cual le corresponde a las empresas. Esta cuenta que no pasaba de los dos mil seguidores obtuvo este distintivo por equivocación. Incluso, cuando se impulsó Twitter Blue en noviembre de 2022, la red social tuvo que detener el programa por un tiempo debido a este problema: cuentas falsas estaban pagando para tener el check azul.

Si bien el incoveniente de las marcas de verificación es el más notorio en Twitter, no es el único. La red social no cuenta con suficiente personal para cubrir todas sus áreas, los usuarios están yéndose de la plataforma, las empresas no están colocando publicidad (un claro ejemplo fue la pausa de Apple el año pasado), además de la aparición de apps que se muestran como una clara competencia.

“Twitter está tiene problemas mucho más serios que la validación. Twitter tiene problemas de todo tipo. Los tenía antes de que a Elon Musk se le ocurriera comprar y ahora, por supuesto, los problemas empeoraron porque se están yendo muchas celebridades. Muchos influencers están yendo a una red que surgió del riñón de Twitter que se llama Bluesky. Está abierta solo por invitación o te pones en la lista de espera”, afirma Torre.

Pese a esto, otra de las ideas de Elon Musk es que Twitter se convierta en una plataforma para que los creadores de contenido puedan trabajar y hasta vivir en base a esto. Pero, si no cuentan con el check azul, tendrán menos exposición y herramientas, por lo que la balanza estará evidentemente inclinada.

Esto no solo afecta a quienes crean contenido, sino también a cualquier otro usuario. Si un artista quiere promocionar su obra en Twitter, no tendrá la misma visibilidad que uno que cuenta con la suscripción mensual. Lo mismo ocurre en el ámbito político, periodístico, social, de entrenimiento, entre otros. Si no pagas, prácticamente no existes en un red social que antes trataba a todos por igual.

¿Puede un usuario común competir contra uno con marca de verificación en Twitter? / AFP

¿Puede un usuario común competir contra uno que tiene la marca de verificación en Twitter?

Rojas Díaz señala que las suscripciones pagadas en Twitter dan muchas ventajas sobre una cuenta que no paga los US$8. “Para que las cuentas no verificadas puedan competir con Twitter Blue, dependerá de sus estrategias y contenidos. Algo que no siempre se puede hacer frente a una suscripción pagada, que siempre ofrece otras funciones para un mejor manejo”, indica.

Es decir, la plataforma se convirtió en un ‘pay to win’ (pagar para ganar), como se dice en los videojuegos. “Con las cuentas con suscripciones, Twitter se convierte en una red que cobra para darle más visualizaciones a sus clientes. Y eso está bien, pues siempre debe existir la opción de que el usuario pueda pagar por herramientas adicionales que le den valor a su perfil”, señala.

Como cualquier empresa, Twitter cobra por servicios. Lo mismo ocurre en Facebook, por ejemplo, donde una página puede pagar para aparecer más en las líneas de tiempo de los usuarios. Sin embargo, la red social del pájaro azul no nació con este objetivo. Por ello, la marca de verificación se convierte en un símbolo que valida un status que no todos se han ganado.

“El que no tiene la verificación no desaparece, pero tiene mucha menos prioridad en la línea de tiempo. Al hacer esto, se está manipulando quién te lee y quién no. Esto no está mal, pues de última voz puedes decir: ‘Bueno ahora Twitter es de él. Antes Twitter era de todos, pero ahora es de Elon Musk, que haga lo que quiera’. Pero, que me dé un botón en el que yo pueda, como usuario, decidir qué quiero ver: las personas que yo sigo cuando publican y no cuando lo decide el algoritmo”, afirma Torres.

Ariel Torres, periodista especializado en tecnología del diario La Nación de Argentina. | (Foto: Difusión) / Silvio Serber

De esta manera, los tuits de personas que no seguimos se vuelven como una segunda publicidad en la plataforma. “Entonces, decidir a quién seguir es algo que uno cree que toma, pero no es una decisión verdadera. Uno decide seguir a fulano, mengano y perengano, y después el algoritmo te los muestra cuando se le da la gana”, agrega.

Para el periodista, esto puede tener graves consecuencias, pues el usuario pierde por completo el poder que tenía en su líne de tiempo. “La validación cambia y es una manera, dicho muy simple y sin entrar en detalles técnicos, de manipular el discurso público. Es lo que se hizo desde que la clase dirigente empezó a tener problemas con Twitter. Ahí no podían esconderse detrás de una agencia de relaciones públicas, detrás del cassette o detrás de una pancarta”, asevera.

Esto ya venía haciéndose desde antes que culminara la compra por US$44 mil millones por parte Musk. “Él se dio cuenta de que había cometido un gran error y cuando quiso retroceder se encontró con un artículo en el acuerdo que había firmado”, añade Torres. Esto se evidencia en las funciones que se fueron agregando a la plataforma a lo largo de los años, las cuales benefician solo a algunos.

“Lo que terminó de matar a Twitter fueron los hilos. Viene un presidente de un país, dice ‘Abro hilo’ y a partir de ahí acapara la línea de tiempo, pero era otra la idea en Twitter: que todos tuviéramos el mismo nivel de volumen, no que alguien pudiera acaparar como un emperador la línea de tiempo y quedarse con eso hasta que se canse de escribir. Y como tiene muchos comentarios porque la gente sigue respondiendo ese hilo y aparece hasta en los medios”, afirma.

Así, siendo Twitter Blue la cereza del pastel, la red social se ha convertido en “la agencia de relaciones públicas y prensa de los poderosos, pero gratis”, en palabras del periodista especializado. “Esto es una manera de amplificar la voz del que ya tenía voz y la idea de Twitter era amplificar la voz de los que no la tenían”, sentencia.