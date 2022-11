Tras la renuncia de múltiples empleados de Twitter, los rumores sobre el cierre de la red social crecen cada vez más. Si bien aún no hay nada confirmado, algunos usuarios ya ha optado por migrar a diversas plataformas. Si estás considerando hacer lo mismo, aquí te presentamos algunas opciones.

Mastodon

Se trata de una red social distinta a Twitter, pero que comparte características similares que podrían hacer que la experiencia no cambie mucho para el usuario.

En Mastodon, una red de microblogging dividida en ‘subredes’, las personas podrán enviar mensajes, ‘retuitear’ y dar ‘me gusta’ a los ‘toots’ que sean de su agrado. Además, es posible publicar imágenes, videos o audios y usar hashtags.

Dado a que no todo es perfecto, presenta algunas observaciones como el límite de 500 caracteres por publicación.

Unirse es muy sencillo, pues solo deberás ingresar a su página web y elegir un servidor. Podrás seleccionar el que más sea de tu agrado y se acomode a tus preferencias. Asegúrate de escoger uno donde la seguridad y buena moderación de contenidos sea lo primordial.

Debido a que la información en Mastodon se da entre comunidades que comparten los mismo gustos, podría aislarte de tener una visión general de lo que ocurre en el mundo; sin embargo, hay más opciones si esta red social no te convence mucho.

Tumblr

Lanzada en el año 2007, Tumblr alcanzó su pico de popularidad hace algunos años y ha logrado prevalecer, de alguna forma, entre la comunidad cibernética. Si eres de las personas que no logró interactuar en ella, te contamos cómo funciona.

En esta plataforma de microblogging, puedes desplazarte por las últimas publicaciones (también llamadas entradas) de las personas a las que sigues. Además podrás ser partícipe de las discusiones de otros usuarios agregando fotos, texto o videos.

Una función similar al ‘retuit’ es el ‘reblogueo’, mediante la cual podrás compartir la entrada que desees en tu perfil. Eso sí, deberás prepararte para la publicidad, aunque si eres de las personas que no la tolera puedes hacerlas a un lado pagando US$ 4,99 al mes o US$ 39,99 al año.

Reddit

La plataforma del ícono naranja es otra de las alternativas a Twitter.

En Reddit podrás conectar con personas que compartan los mismos puntos de vista que tú o consultar alguna información. Las comunidades están divididas por temáticas y son dirigidas por sus propios moderadores.

Discord

Se trata de una plataforma de discusión por invitación que inicialmente fue utilizada por los gamers, quienes discutían sobre videojuegos mientras participaban en alguna partida.

Con el pasar del tiempo esto cambió y muchas personas comenzaron a unirse para discutir diversos temas. En los servidores independientes de Discord podrás ser parte de debates vía texto, videollamada o llamada de voz. Como participante también podrás intercambiar archivos. Además, los administradores podrán modificar la interfaz a través de íconos.

Un punto a favor es que las llamadas de voz usan baja latencia, es decir, el uso de datos es mínimo para así no debilitar la conexión del videojuego en curso.