Las frutinovelas: los personajes más virales del fenómeno de telenovelas hechas con frutas que domina TikTok

Las llamadas “frutinovelas” se han convertido en uno de los contenidos virales más curiosos de TikTok. En estos videos cortos, frutas y verduras con rostros humanos protagonizan historias de infidelidad, romances y traiciones al estilo de una telenovela.

El formato mezcla humor, inteligencia artificial y narrativa melodramática. Cada episodio dura apenas unos segundos, pero incluye giros dramáticos, música de suspenso y diálogos exagerados que recuerdan a las telenovelas tradicionales.

Con el auge de esta tendencia, varios personajes se han vuelto especialmente populares entre los usuarios de redes sociales.

Los personajes más virales

Banana Negra: es uno de los personajes más reconocibles de las frutinovelas. Suele aparecer como el villano de la historia: un personaje ambicioso y manipulador que provoca gran parte de los conflictos sentimentales.

Naranja: en muchas historias es presentada como la esposa engañada. Su papel suele centrarse en descubrir la infidelidad de su pareja y enfrentar las traiciones que surgen en la trama.

Limón Limoné: en la figura de la amante o rival amorosa en varias de las historias virales. Su personaje suele ser clave en los triángulos amorosos que desencadenan el drama principal.

Banana Amarilla: en algunas versiones de la historia aparece como hijo de Banana Negra y Limón. Su presencia introduce conflictos familiares y nuevos giros en la narrativa.

Brócoli: suele cumplir el rol del amigo o confidente. En las tramas intenta mediar entre los personajes principales o dar consejos en medio del caos sentimental.

Aguacate: en algunas frutinovelas aparece como el personaje fuerte o dominante, a menudo involucrado en rivalidades o disputas que intensifican el drama.