Resumen

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Banana Negra.
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Las frutinovelas: los personajes más virales del fenómeno de telenovelas hechas con frutas que domina TikTok
  • Banana Negra.
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    Banana Negra.

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    Banana Negra.

  • Naranja.
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    Naranja.

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    Naranja.

  • Brócoli.
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    Brócoli.

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    Brócoli.

  • Aguacate.
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    Aguacate.

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    Aguacate.

  • Limón Limoné.
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    Limón Limoné.

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    Limón Limoné.

Por Redacción EC

Las llamadas “frutinovelas” se han convertido en uno de los contenidos virales más curiosos de TikTok. En estos videos cortos, frutas y verduras con rostros humanos protagonizan historias de infidelidad, romances y traiciones al estilo de una telenovela.

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