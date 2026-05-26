Resumen

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Los investigadores indican que las diferencias familiares influyen directamente en cómo los adolescentes enfrentan este problema. Foto: Sajad Nori.
Los investigadores indican que las diferencias familiares influyen directamente en cómo los adolescentes enfrentan este problema. Foto: Sajad Nori.
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Los adolescentes de familias con menos recursos económicos son los más afectados por el uso excesivo de las redes sociales, según un nuevo estudio internacional que relaciona el tiempo frente al móvil con problemas de salud mental. La investigación concluye que, aunque el impacto negativo existe en todos los sectores sociales, es más fuerte en jóvenes de entornos desfavorecidos.

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