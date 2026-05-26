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El estudio encontró que entre los 454 médicos encuestados, la mitad declaró tratar al menos a un niño por semana que sufre angustia mental o lesiones físicas relacionadas con contenidos en internet. (Foto de Oli SCARFF / AFP)
El estudio encontró que entre los 454 médicos encuestados, la mitad declaró tratar al menos a un niño por semana que sufre angustia mental o lesiones físicas relacionadas con contenidos en internet. (Foto de Oli SCARFF / AFP)
/ OLI SCARFF
Por Agencia AFP

El uso de las redes sociales representa una amenaza comparable al tabaquismo para la salud de los jóvenes, advierten médicos británicos en el marco de una consulta lanzada por su gobierno y que concluye este martes.

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