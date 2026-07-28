El papa ha intervenido en el debate sobre la IA con su encíclica Magnifica Humanitas. (Foto: AFP)
El papa ha intervenido en el debate sobre la IA con su encíclica Magnifica Humanitas. (Foto: AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia Europa Press

El papa León XIV pidió a los jóvenes usar las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) con prudencia porque “pueden sumergirnos en un mundo irreal”, en un mensaje de vídeo enviado al Festival Aleluya, que se celebra en Fortaleza, en Brasil.

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