Líder de Apple: Los niños no tienen que estar en redes sociales

La penetración de las redes sociales durante los últimos años no ha hecho más que aumentar, trayendo consigo una duda a muchos padres y tutores sobre el uso de estas plataformas por parte de los niños. Si bien muchas de ellas establecen restricciones de edad, estas no siempre son respetadas. Este viernes, nada más que el CEO de Apple, Tim Cook, salió a dar su postura sobre este tema.

"Yo no tengo hijos, pero sí tengo un sobrino y le he puesto algunos límites [sobre el uso de la tecnología]. Hay algunas cosas que no permitimos, no los quiero dentro de las redes sociales", fueron las palabras del líder de una de las firmas de tecnología más importantes del mundo.

El diálogo ocurrió en medio de una conversación que Cook sostuvo en el instituto Harlow College, en Essex, Reino Unido, en el marco de la implementación del programa de Apple "Everyone Can Code", una iniciativa para que los establecimientos educacionales integren estudios de programación a los jóvenes.

"Introducir la programación en los más pequeños también ayudará en la diversidad de género", comentó el ejecutivo, agregando que "mirando los principales cursos de ciencias computacionales en el mundo, la diversidad de género no es muy amplia ahí".

Respecto al uso de la tecnología, Tim Cook también tiene clara su postura: "No creo en el uso excesivo. No soy una persona que crea que hemos logrado el éxito si estamos usando [dispositivos] todo el día".



(Fuente: El Mercurio / GDA)

