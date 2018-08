“En Linkedin solo el 20% de usuarios busca empleo”

Fue fundada antes que Twitter (2006), e incluso antes que Facebook (2004). Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant la crearon en diciembre del 2002, pero la lanzaron en mayo del 2003. Linkedin, desde el inicio, fue concebida como una comunidad orientada hacia el mundo laboral. Cuando un usuario actualizaba su perfil, en realidad actualizaba su currículo.



Con el tiempo, esta plataforma se ha ido haciendo más social e incluso hay quienes por esa razón ponen en duda su efectividad para encontrar trabajo.

El Comercio conversó con Ramiro Luz, representante de Linkedin para la zona sur de Latinoamérica, que llegó a Lima para brindar una charla organizada por Interbank, su aliado estratégico en el Perú. De acuerdo con el vocero, los usuarios están descubriendo que esta particular plataforma ofrece mucho más valor en comparación con una simple bolsa de empleo en línea.

— LINKEDIN HA CAMBIADO MUCHO DESDE SU CREACIÓN. PARECE QUE AHORA SE ESTÁN COMPARTIENDO MÁS CONTENIDOS SIMILARES A LOS QUE SE COMPARTEN EN FACEBOOK, EN LUGAR DE COSAS QUE AYUDEN A COMPARTIR EL CONOCIMIENTO O A CRECER PROFESIONALMENTE. ¿QUÉ OPINAN AL RESPECTO?



Los usuarios son quienes van ajustando sus propias redes. Ellos son quienes deciden con quién conectarse, que comparten cosas que les interesan. Es una elección libre y personal, son juicios muy personales. Ahora, también es obvio que la vida laboral no es solo el trabajo. Hay una parte de encuentros, celebraciones, reconocimiento a los equipos, y eso se comparte también. ¿Qué solución hay? Más que eso, se da una recomendación: cada usuario construye su red de personas de interés dependiendo de lo que consideren que sea más importante para ellos.

— ¿POR QUÉ RECALCAN QUE NO SON SOLO UNA PLATAFORMA EN LÍNEA PARA BUSCAR EMPLEO, CUANDO ESA ES UNA IDEA CASI GENERALIZADA ENTRE LOS USUARIOS SOBRE USTEDES?



Porque estadísticamente eso no pasa. Si analizamos el comportamiento de los usuarios, en promedio el 20% son los que llamamos candidatos activos. ¿Quiénes son? Los que realmente están buscando empleo, hacen búsquedas, presentan postulaciones, van fortaleciendo más sus redes de contactos. El otro 80% son los candidatos pasivos. Están en la plataforma, pero no están buscando realmente empleo. Obviamente, les interesa recibir ofertas porque podrían ser mejores, pero son usuarios que están en realidad mirando, buscando información, haciendo contactos. Si les llega a interesar algo, se pueden mover, pero son más selectivos, están observando las tendencias del mercado. Son la mayoría de nuestros usuarios, y no tenemos problema con ellos. Sin embargo, es un desafío para las empresas que buscan profesionales y si encuentran un candidato entre esa mayoría deben de convencerlo con buenas ofertas para que empiece a trabajar con ellos.

— CUANDO SE TRATA DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO, ¿HACE ALGUNA DIFERENCIA TENER UNA CUENTA PREMIUM?



Los algoritmos de búsqueda como de publicidad y ofertas laborales van a considerar los conocimientos y habilidades de cada usuario. Tengo una oferta de trabajo con determinados requerimientos. Se identifica a un conjunto de usuarios que los reúne, se hace el ‘match’ y la oferta les llegará. Hasta ese punto no importa si tienes cuenta Premium o no. En Linkedin toda la búsqueda laboral se puede hacer gratis. Quienes pagan para publicar son las empresas, porque es parte del modelo de negocios. Lo que hacemos es conectar a las dos puntas, pero cada proceso avanzará dependiendo de cada empresa y cada usuario.

— ¿EN LINKEDIN FUNCIONA ADORNAR EL CURRÍCULO?



Mientras más realista, exacto y con más detalles sea el perfil, mejor será la recomendación que reciba el usuario. Como cualquier red social, trabajamos con algoritmos que comprenden las características de cada perfil, los temas que le interesan, lo que conoce y a partir de eso hace la recomendación. Mientras más específico, detallado y real, mejor será la recomendación.

— TIENEN MÁS DE 560 MILLONES DE USUARIOS EN EL MUNDO, MÁS DE 74 MILLONES DE USUARIOS EN LA REGIÓN Y MÁS DE 4 MILLONES DE USUARIOS EN EL PERÚ. ¿POR QUÉ DEBERÍA SER ATRACTIVO PARA UNA EMPRESA Y PARA UN USUARIO FORMAR PARTE DE SU PLATAFORMA?



Para las empresas, somos más que un sitio de empleos tradicional, al que un usuario entra hasta que encuentra trabajo y luego lo olvida. Linkedin es una red social con fines profesionales: mantiene tu red de contactos, avisa de tus cambios de empleo. Es todo lo que hacíamos antes con una tarjeta impresa. Además, las empresas hacen mejores búsquedas dentro de una gran fuerza laboral. Y a los usuarios les ofrecemos la posibilidad de capacitarse profesionalmente, brindando acceso a información especializada. La plataforma funciona para buscar y encontrar empleo, pero somos más que eso.