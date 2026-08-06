LinkedIn intenta reducir el contenido generado con IA llamado AI slop. (Foto: Difusión)
LinkedIn intenta reducir el contenido generado con IA llamado AI slop. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en los contenidos de las redes sociales, y en muchos casos de baja calidad, innnecesarios y masivos, y que generan molestias. En este caso, LinkedIn ha planteado una nueva función que permitirá reportar publicaciones sospechosas de este tipo.

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