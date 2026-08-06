La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en los contenidos de las redes sociales, y en muchos casos de baja calidad, innnecesarios y masivos, y que generan molestias. En este caso, LinkedIn ha planteado una nueva función que permitirá reportar publicaciones sospechosas de este tipo.

El fenómeno es conocido como “AI slop”. Es el contenido que inunda las redes sociales, dejando de lado contenido que pueden considerar prioritario.

La respuesta a esta situación es el botón que permite calificar un contenido como “seems like AI slop” (“parece contenido generado por IA de baja calidad”).

Por otro lado, señala un informe de Infobae, los reportes que los usuarios realicen servirán para entrenar a los modelos de detección de la plataforma. Así podrán identificar y filtrar publicaciones de escasa calidad generadas con IA.

También se incluye nuevos sistemas de clasificación automática. Y es que el objetivo es que los usuarios puedan “conectar con personas reales y compartir perspectivas auténticas”.

“La lucha contra el ‘AI slop’ es una prioridad para todos nosotros”, indicó Hari Srinivasan, director de producto de LinkedIn.

Pero el contenido de baja calidad hecho con IA no es exclusivo en esta red social. Cloudflare advirtió el incremento en el tráfico generado por bots, lo que ha superado a usuarios humanos.

Substack también sumó una herramienta que permite identificar contenido escrito por IA. Por otro lado, Pangram anunció financiación de 9 millones de dólares para abordar la saturación de contenido generado por IA en la web.