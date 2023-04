Los Círculos (o Circles) de Twitter están presentando problemas que están siendo calificados como graves: no estaría cumpliendo su función y usuarios que no están en la lista del creador podrían ver las publicaciones. Es decir, la “privacidad” de estos círculos no está funcionando correctamente y los tuits están expuestos ante terceros.

“Numerosos usuarios de Twitter informan un error en el que los tuits de Circle, que se suponem que deben llegar a un grupo selecto, como una historia de amigos cercanos de Instagram, aparecen en la línea de tiempo ‘Para Ti’ generada algorítmicamente. Eso significa que tus publicaciones supuestamente privadas podrían romper la contención para llegar a una audiencia no deseada, lo que podría provocar rápidamente algunas situaciones incómodas”, reporta TechCrunch.

El error fue notado cuando algunos usuarios veían tuits que no tenían la opción de retuitear y la cuenta que los publicó no estaba como privada. Es decir, no tenía el “candadito”. Cuando se pulsaba el tuit, este desaparecía, pero en el ‘feed’ se podía visualizar, tomar capturas de pantallas y, en algunos casos, hasta darle ‘like’.

Los usuarios, al pensar que solo su ‘círculo cercano’ puede ver estos tuits, podrían verse expuestos ante otras personas. “Para los usuarios que publican quejas sobre su trabajo, chismes sobre la persona que les gusta o incluso desnudos, este error puede tener serias repercusiones”, agrega.

De acuerdo con el medio, los tuits que están siendo enviados para un círculo de Twitter están terminando en la sección ‘Para Ti’ y no en el lugar intencionado. Es decir, quienes terminan viendo estas publicaciones “privadas” son los seguidores del usuario y no necesariamente su “círculo cercano”.

Esta función ya ha tenido problemas anteriormente, pero no tan graves como el actual. “Twitter Circle ha tenido errores durante meses, pero hasta ahora, no había evidencia sustancial de que las publicaciones privadas de Circle violaran regularmente la contención. Los tuits de Circle a menudo aparecen sin el banner verde que indica que solo se comparten con esta audiencia selecta”, concluye.

Ni Twitter o Elon Musk han confirmado el error en esta función. Asimismo, se desconoce a qué se debe el problema, pues la empresa actualmente tiene poco personal, por lo que quizá una solución tarde en llegar. La única recomendación es que los usuarios se abstengan de publicar información, fotos o videos comprometedores en los Círculos.