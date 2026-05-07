Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El contenido IRL (In Real Life) es el que más ha crecido. (Imagen: magnific.com)
El contenido IRL (In Real Life) es el que más ha crecido. (Imagen: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

El contenido IRL (In Real Life, en la vida real) creció un 186 por ciento a nivel global en Twitch en 2025, consolidando la interacción en tiempo real como parte clave del consumo de medios digitales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.