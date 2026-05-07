El contenido IRL (In Real Life, en la vida real) creció un 186 por ciento a nivel global en Twitch en 2025, consolidando la interacción en tiempo real como parte clave del consumo de medios digitales.

Viajes, encuentros, eventos culturales y momentos cotidianos se retransmiten y comentan en directo, con una edición mínima, dando lugar a contenidos más cercanos, menos estructurados y guiados por la improvisación, la conversación en vivo y el ‘feedback’ instantáneo de la audiencia.

En este marco, la plataforma de ‘streaming’ Twitch ha destacado la consolidación del contenido IRL como reflejo de la evolución del consumo digital, que avanza hacia experiencias más inmediatas, participativas y compartidas en tiempo real.

Frente a modelos más cerrados o altamente producidos, el contenido en directo también se expande a través de formatos cotidianos e hiperlocales que acercan las audiencias a la vida real y convierten momentos ordinarios en experiencias colectivas, difuminando la línea entre lo físico y lo digital, como explican en una nota de prensa.

Este cambio también se refleja en la creciente popularidad de los formatos ‘react’ en Twitch, en los que destacan las reacciones en directo de los ‘streamers’ y sus comunidades.

Desde Twitch indican que este tipo de contenido experimentó el año pasado un crecimiento un 186 por ciento a nivel global en su plataforma, lo que demuestra que “el contenido en directo no solo responde a una demanda de entretenimiento, sino que también satisface una necesidad de conexión genuina y participación colectiva”, ha expresado la responsable de Comunidad de Twitch, Mary Kish.