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Resumen

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La generación de nombres en WhatsApp podría generar la suplantación de identidad. (Foto: WhatsApp)
La generación de nombres en WhatsApp podría generar la suplantación de identidad. (Foto: WhatsApp)
/ WHATSAPP MARCA
Por Agencia Europa Press

La nueva función de nombres de usuario de WhatsApp ha despertado preocupación en el sector por el riesgo ante posibles fraudes y suplantaciones de identidad, ocasionadas por un uso indebido de la función al apropiarse de nombres relacionados con figuras y entidades públicas, tras una alerta emitida por los reguladores en la India.

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