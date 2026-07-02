La nueva función de nombres de usuario de WhatsApp ha despertado preocupación en el sector por el riesgo ante posibles fraudes y suplantaciones de identidad, ocasionadas por un uso indebido de la función al apropiarse de nombres relacionados con figuras y entidades públicas, tras una alerta emitida por los reguladores en la India.

La aplicación de mensajería propiedad de Meta lleva trabajando en esta nueva función de nombres de usuario desde el año 2023, inspirada en la función que Telegram lanzó en 2014, y que permite contactar con una persona a través de un alias en vez del número de teléfono.

Ante su lanzamiento oficial previsto para finales de este año, WhatsApp anunció esta semana que los usuarios ya pueden reservar su nombre de usuario en la ‘app’, de cara a escoger cómo quieren darse a conocer. Sin embargo, esta nueva experiencia, que tiene el objetivo de proteger la privacidad, ha hecho sonar las alarmas entre expertos en ciberseguridad, reguladores y empresas por posibles problemáticas de suplantación de identidad.

Tras las primeras horas de la disponibilidad de esta nueva función, ya se han detectado variaciones de nombres de figuras públicas, políticos y celebridades de la India, tal como lo ha recogido el medio tecnológico TechCrunch.

Un ejemplo lo ha compartido el fundador de la plataforma de intercambio Binance, Changpeng Zhao, quien ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que no podía reservar el alias “cz_binance” para WhatsApp -el identificador que ya usa en la plataforma de microblogging-, porque ya lo había reservado otra persona.

Esta situación denota una posible problemática de suplantación, ya que una simple variación en el nombre de usuario de una cuenta vinculada a una institución o un organismo público puede ocasionar que cualquier usuario caiga fácilmente en engaños.

De hecho, esta práctica ya se está generando en el mercado más grande de la ‘app’ de chat como es la India. En un aviso enviado a WhatsApp este miércoles, al que ha podido acceder el medio citado, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) de la India ha expresado su preocupación debido al potencial aumento de fraudes financieros y suplantaciones.

Siguiendo esta línea, el organismo también ha advertido que esta función puede facilitar la suplantación de “individuos, autoridades públicas, instituciones financieras y agencias gubernamentales”, dado que los usuarios pueden escoger nombres muy similares a los de personas u organizaciones reales.

En el aviso, se ha solicitado igualmente a WhatsApp que no haga un despliegue masivo de esta función sin antes evaluar el marco legal y llevar a cabo consultas sobre el impacto que pueden llegar a tener los nombres de usuario.

Por su parte, Meta se ha defendido ante las críticas recibidas indicando que reserva de forma proactiva los nombres de figuras públicas, entidades gubernamentales y ciertas variaciones de esos nombres, aunque no ha detallado el criterio que sigue para decidir qué variantes reserva y cuáles no.

Otra de las medidas que ha implementado es que los usuarios puedan reclamar el alias que ya utilizan en Instagram o Facebook, no solo para reducir la suplantación, sino para que se mantenga una identidad consistente entre las plataformas de la compañía.

WhatsApp ha asegurado que integrará los comentarios de los expertos y reguladores antes de lanzar la herramienta de forma global y definitiva. Asimismo, la app de chat ha recomendado que los usuarios elijan un nombre de usuario único en WhatsApp.