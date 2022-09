Las horas por día que pasan los usuarios viendo videos en TikTok supera 10 veces a las de los Reels de Instagram. Pese a que Meta ha impulsado la transición de la red social hacia una “plataforma de videos”, aunque fue creada para fotos, no logra alcanzar a la app china.

“Un documento interno de Meta obtenido por The Wall Street Journal pinta la imagen de Instagram luchando por cortejar a los creadores a medida que cae el compromiso de Reels. En comparación con los 197,8 millones de horas que los usuarios pasan en TikTok al día, los usuarios de Instagram gastan 17,6 millones viendo Reels, menos de una décima parte, según el documento titulado ‘Creators x Reels State of the Union 2022′”, indica The Verge.

Los Reels de Instagram no logran enganchar a los usuarios como lo hace TikTok. “El informe, publicado en agosto, señala que la fidelización de Reels había caído un 13,6% en las últimas cuatro semanas y que ‘la mayoría de los usuarios de Reels no tienen fidelización alguna’”, añade el medio.

Una de las principales causas es que los videos no se crean en la misma plataforma. “Un problema importante para Instagram es la falta de contenido original en Reels: casi un tercio de los videos se hacen en otro lugar, con una marca de agua o algo que los delata, señala el documento. Los TikToks reciclados han plagado a Reels por un tiempo, tanto que Instagram salió directamente y dijo que reduce el contenido reposteado en las recomendaciones”, agrega.

Meta incluso está financiado el proyecto para que los creadores de contenido puedan recibir ganancias. “Para atraer a las personas a crear contenido para Instagram y Facebook, Meta ha destinado mil millones de dólares para los pagos de los creadores hasta fin de año: los creadores de los Reels de Instagram han recibido un total de US$120 millones hasta el momento”, señala.

“Todavía tenemos trabajo por hacer, pero los creadores y las empresas están viendo resultados prometedores y nuestro crecimiento de la monetización es más rápido de lo que esperábamos, ya que más personas miran, crean y se conectan a través de Reels que nunca”, afirma Devi Narasimhan, portavoz de Meta, para el portal estadounidense.

Pese a que en meses anteriores los usuarios dieron a conocer que no les gustaba que Instagram se convirtiera en TikTok, todo indica a que Meta seguirá impulsando esta transición con el pasar de los meses. Sin embargo, todo parece indicar también que no logrará destronar a la plataforma china.