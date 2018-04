Mark Zuckerberg, el joven de "perfil bajo" pero "divertido” que creó Facebook

Un día cualquiera, dos turistas paseaban por los alrededores de las oficinas de Facebook en California y se toparon con su fundador, Mark Zuckerberg.



"¿Podría hacernos una foto con el logo de Facebook?", le preguntaron.



Él esbozó una sonrisa, tomó la fotografía de la pareja y se marchó hacia su vehículo.



Quién sabe si los turistas algún día se dieron cuenta de que habían perdido la oportunidad de tener una fotografía con el que hoy es uno de los jóvenes más influyentes y adinerados del mundo.



La anécdota, contada por el propio fundador de Facebook hace unos años, describe quizá una de sus facetas que menos resaltan: Zuckerberg siempre fue un joven que nunca llamó demasiado la atención.

"Es como un ninja", comentó una de las recepcionistas de las oficinas de Facebook a la BBC en una visita a la sede. "Es habitual" que la gente no se dé cuenta de que se está cruzando con él.



Esta semana, Zuckerberg sí acaparó todas las miradas y no por los éxitos de su red social, sino por sus fallos: por no impedir el uso indebido de datos de 87 millones de usuarios por parte de una consultora política, con conexiones con la campaña de Donald Trump en las elecciones de 2016.



El pasó dos días frente a legisladores estadounidenses para contestar a preguntas de todo tipo sobre su compañía e incluso sobre él mismo.



Pero, ¿qué se sabe de él? ¿Cómo es en realidad uno de los hombres más influyentes del mundo?



¿Un robot?

Posiblemente uno de los detalles más conocidos del creador de Facebook es dónde inventó la red social por excelencia: en el dormitorio en el que vivía en su época de estudiante en la prestigiosa universidad de Harvard.



Pero hay otros detalles menos conocidos de su vida, como que Zuckerberg, además de estudiar computación, también se formó en psicología y esa es una de las claves de su éxito, según sus amigos.



"Él siempre piensa (...) en términos de psicología, de psicología social... Cómo la gente interactúa", explicó su excompañero de dormitorio en Harvard y amigo Joe Green, en una entrevista con la BBC.



Esta semana Zuckerberg se tuvo que enfrentar a las preguntas de los senadores estadounidenses. (Foto: Getty)

En películas como The Social Network, se describe a Zuckerberg, de 33 años, como una especie de "bicho raro" que tiene dificultades de adaptación social.



Pero en realidad Mark siempre tuvo muchos amigos: "Es un tipo extremadamente divertido, increíblemente seguro", destacaba Joe Green.



Tras su rápido ascenso empresarial, desde algunos sectores se le critica, no obstante, su falta de naturalidad frente a las cámaras.



Así lo evidenciaron estos días los numerosos "memes" sobre Zuckerberg y su aparición pública ante los senadores estadounidenses.



"No olvides beber agua, a los humanos les gusta el agua", decía un usuario en Twitter, comparando al joven empresario con un robot.



"don't forget to drink the water, humans like water"

Picasso y Juego de Tronos

Zuckerberg nació en Nueva York el 4 de mayo de 1984, tal y como él mismo precisa en su perfil de Facebook.



De padre dentista y madre psicóloga, el joven creció en la localidad de Dubbs Ferry y tiene tres hermanos: Randi, Donna y Arielle.



En un vistazo rápido en Facebook, se pueden descubrir las aficiones y preferencias del fundador (al menos, las que él quiere que el público vea): Picasso o Einstein entre sus citas de referencia, Matrix o Juego de Tronos como películas o series favoritas, y Rihanna como figura destacada en su lista de música.

Juego de Tronos o El Ala Oeste de la Casa Blanca son dos de las series preferidas de Zuckerberg. (Foto: Getty)

También se puede ver una cronología de su relación con su mujer, Priscilla Chan, a la que conoció haciendo cola para el baño en una fiesta de su fraternidad en Harvard.



Comenzaron en 2003 y nueve años después se casaron. Entre los grandes logros que Zuckerberg comparte en Facebook está el aprendizaje de mandarín... y Chan tiene mucho que ver en ello.



Su esposa es de padre chino y el joven quiso aprender el idioma rápido para poder relacionarse más con su familia.



100 millones en 4 años

​

En la época en la que ambos estudiantes universitarios se conocieron, aún quedaban unos años para que Zuckerberg saltara a la fama.



La historia de Facebook comenzó con una herramienta de "estudio", una de tantas que creó el joven como parte de su obsesión por el asunto.



"No había ninguna herramienta a la que pudieras acceder y conocer a otras personas. No sabía cómo crearla y comencé a crear pequeñas herramientas", contó el propio empresario en una entrevista con el medio alemán Die Welt.



En concreto, la iniciativa que llevó a la red social fue una opción para compartir información sobre historia del arte.



"Para la última clase (...) iban a enseñarnos una muestra de obras de arte y tenías que escribir un ensayo sobre el significado de una pieza de arte. Yo no había prestado mucha atención en clase porque estaba programando otras cosas así que cuando llegó el momento del examen final, pensé 'estoy jodido'", rememoró.



Entonces, creó una herramienta de estudio que permitía a los estudiantes compartir lo que sabían sobre el tema, y el éxito que obtuvo le llevó a desarrollar la primera versión de Facebook.

Esas pequeñas iniciativas le permitieron desarrollar Facebook en unas dos semanas. Cuatro años más tarde, la página web se convirtió en todo un fenómeno, con unos 100 millones de usuarios.



A Zuckerberg y los compañeros que ayudaron a crear Facebook (Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes) les llegaron todo tipo de ofertas al principio.



Y la actuación de Mark, siendo un veinteañero con poca experiencia, dice mucho de su personalidad.



Yahoo! le ofreció comprar la empresa por US$1.000 millones, pero él se negó rotundamente.



"Todo el mundo (decía) 'Podemos vender esto por mil millones de dólares, vamos a hacerlo, ¿qué demonios te pasa?'", recordó su amigo Joe Green en entrevista con la BBC.



"Necesitó un nivel de confianza en sí mismo que rozaba el absurdo para capear esa tormenta".



Ahora, con más de 2.000 millones de usuarios activos y convertido en una de las personas más influyentes del mundo, no se arrepiente, pese a estar viviendo uno de los momentos más bajos de Facebook.



El escándalo de la consultora Cambridge Analytics, que usó datos de manera indebida, provocó que algunos usuarios se dieran de baja y se cuestionó su papel en la empresa e incluso la protección que ofrece la red social.



¿Podrá Zuckerberg superar este bache? Como en sus inicios como estudiante, el neoyorquino se mostró seguro ante los senadores.



"Creo firmemente en lo que hacemos. Y cuando atajemos estos desafíos, sé que miraremos atrás y comprobaremos que ayudar a que la gente esté conectada y dar voz a un mayor número de personas tiene una influencia positiva en el mundo".