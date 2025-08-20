Doblaje de reels en Facebook e Instagram con Meta AI.
Doblaje de reels en Facebook e Instagram con Meta AI.
Meta AI ahora también dobla a otro idioma a los creadores de contenido en sus vídeos
Meta AI ahora también dobla a otro idioma a los creadores de contenido en sus vídeos

Meta AI ahora también dobla a otro idioma a los creadores de contenido en sus vídeos

Meta ha extendido a los creadores de contenido las funciones de traducción de su asistentepara que doble en tiempo real los vídeos y puedan llegar a nuevas audiencia de todo el mundo.

La compañía tecnológica pretende que los idiomas dejen de ser una barrera en Facebook e Instagram, donde los creadores pueden ahora llegar a más gente con las funciones de traducción de Meta AI.

Esta herramienta dobla a otro idioma los vídeos que los creadores han grabado en su lengua materna, simulando su voz y sincronizando el movimiento de los labios para que parezca que lo están hablando, como explica en un comunicado compartido en su blog oficial.

La traducción de Meta AI está disponible para los reels en español e inglés, aunque Meta ha asegurado que se ampliarán los idiomas en el futuro.

