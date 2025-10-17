Meta cerrará la app de Messenger para ordenador

Meta ha anunciado el cierre de la aplicación Messenger para ordenador, con lo que las comunicaciones a través del servicio de mensajería se realizarán directamente desde Facebook.

Messenger, el servicio de mensajería de Facebook, puede utilizarse tanto con una cuenta de Facebook como sin ella, ya que es independiente de la red social, y actualmente está disponible como aplicación para móviles (Android e iOS) y para ordenador (Windows y MacOS).

La aplicación para ordenador desaparecerá próximamente, como ya ha empezado a avisar Meta en su página de Ayuda. En ella, indica que los usuarios podrán seguir las conversaciones en Facebook para ordenador, donde se encontrarán las mismas funciones, incluidas las llamadas.

Meta asegura que también avisará a los usuarios de esta aplicación cuando comience el proceso de retirada, aunque todavía les dará un plazo de 60 días para seguir usándola, sin matizar una fecha exacta. Según informan en Engadget, el cierre ocurrirá el 15 de diciembre.

Los usuarios de la ‘app’ de ordenador de Messenger podrán guardar su historial de conversaciones para que esté disponible en Facebook. Para ello, necesitarán activar el almacenamiento seguro.