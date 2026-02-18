Meta ideó una IA que simula la actividad de usuarios en Instagram y Facebook tras fallecer

Escuchar
El modelo de lenguaje fue diseñado para "simular al usuario cuando este está ausente del sistema de redes sociales". (Imagen generada con inteligencia artificial)
Por Agencia Europa Press

Meta se planteó utilizar un modelo de IA para simular la actividad de un usuario en redes sociales, compartiendo publicaciones e interactuando como lo haría dicha persona, tras una larga pausa en las plataformas o, incluso, tras haber fallecido, aunque no implementará esta tecnología.

