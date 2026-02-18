Meta ideó una IA que simula la actividad de usuarios en Instagram y Facebook tras fallecer

Meta se planteó utilizar un modelo de IA para simular la actividad de un usuario en redes sociales, compartiendo publicaciones e interactuando como lo haría dicha persona, tras una larga pausa en las plataformas o, incluso, tras haber fallecido, aunque no implementará esta tecnología.

Las redes sociales disponen de sus propias políticas sobre qué hacer cuando el propietario de una cuenta fallece. En el caso de plataformas como Instagram o Facebook, permiten conservar estos perfiles para los familiares y amigos del usuario en cuestión, en un formato de cuentas conmemorativas.

Estas cuentas bloquean el perfil para proteger la privacidad de la persona fallecida, sin embargo, no se elimina para que se puedan conservar sus recuerdos de redes sociales. Asimismo, se pueden seleccionar “contactos de legado”, es decir, perfiles de otros usuarios, para poder seguir gestionando su perfil.

Sin embargo, Meta ha estado barajando otro punto de vista completamente distinto para las cuentas de usuarios que “toman una larga pausa” o que han fallecido, empleando un modelo de IA capaz de simular la actividad del usuario en la red social.

Concretamente, el modelo de lenguaje fue diseñado para “simular al usuario cuando este está ausente del sistema de redes sociales” y su pantente se aprobó a finales de diciembre del pasado año, aunque se registró por primera vez en el año 2023 bajo la autoría del director de tecnología de Meta, Andrew Bosworth.

En este sentido, el modelo de lenguaje en cuestión podría compartir nuevas publicaciones e interaccionar en la red social mediante ‘likes’ y respondiendo a contenido compartido por personas reales, con la cuenta del usuario fallecido, imitando su comportamiento como si aún siguiese utilizándola.

Esto se debe a que, según el documento de la patente y como ha recogido Business Insider, el impacto en los usuarios seguidores “es mucho más severo y permanente” si cuando el usuario ha fallecido no vuelve a interaccionar en la red social.

Por tanto, el modelo de IA se ideó para tratar de llenar el vacío que deja el perfil del usuario en las redes sociales y, para imitar su comportamiento, se planteó con un entrenamiento basado en datos específicos del usuario. Es decir, se fijaría en su actividad en la red social, en sus comentarios o en los ‘me gusta’ a determinado contenido, para entender cómo actuaría dicha persona.

Sin embargo, un portavoz de Meta ha aclarado en declaraciones al medio citado que, por el momento, no tienen planes de “seguir adelante con este ejemplo”. Asimismo, ha explicado que, aunque presentan patentes para divulgar conceptos, una patente aprobada no tiene porqué estar relacionada con que la compañía vaya a llevar a cabo ese concepto o implementar dicha tecnología.

Con todo ello, aunque Meta no plantea implementar esta opción en Instagram o Facebook, se ha de tener en cuenta que, su CEO, Mark Zuckerberg, ya trató este tema en una entrevista con el podcaster Lex Fridman en el año 2023, cuando detalló que si se ha perdido un ser querido “puede haber formas en las que poder interactuar o revivir ciertos recuerdos”.