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Resumen

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Mark Zuckerberg, CEO de Meta. (Foto: AFP)
Mark Zuckerberg, CEO de Meta. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de Estados Unidos. Les pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusa de favorecer la adicción de los menores a las redes sociales.

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