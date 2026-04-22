¿Hasta donde pueden llegar las empresas tecnológicas para entrenar a la inteligencia artificial (IA)? Meta se ha propuesto capturar los movimientos de sus empleados para mejorar el desempeño de sus herramientas, abriendo un nuevo debate.

Lo que se conoce es que tiene planeado capturar los movimientos del ratón y las pulsaciones de teclas que hacen sus trabajadores mientras realizan sus labores.

Así lo ha señalado la agencia de noticias Reuters, conforme a memorandos internos. Accedió a estos documentos que indican que la empresa está instalando un nuevo software de seguimiento.

Se trata de Model Capability Initiative (MCI), una herramienta que se ejecutará en aplicaciones y sitios web relacionados con el trabajo. Además, también tomará capturas de pantalla ocasionales del contenido en las pantallas de los empleados.

En el documento también se indicaría que la finalidad es que la IA pueda superar las dificultades para replicar la forma en que los humanos interactúan con las computadoras.

Por el lado de Meta, señala el informe, el director de tecnología Andrew Bosworth indicó que serán rigurosos a la hora de “recopilar datos y evaluaciones de todos los tipos de interacciones”. En tanto, Andy Stone, portavoz de Meta, indicó que los datos recopilados no se utilizarían para evaluaciones de desempeño.

El problema es que esta medida llega en medio de una ola de recortes entre las empresas tecnológicas. Según el informe de Reuters, Meta planea despedir al 10% de su plantilla a nivel mundial a partir del 20 de mayo.