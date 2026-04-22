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Meta entrenará a sus herramientas de IA capturando los movimientos de sus empleados. (Foto: AFP)
Meta entrenará a sus herramientas de IA capturando los movimientos de sus empleados. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

¿Hasta donde pueden llegar las empresas tecnológicas para entrenar a la inteligencia artificial (IA)? Meta se ha propuesto capturar los movimientos de sus empleados para mejorar el desempeño de sus herramientas, abriendo un nuevo debate.

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