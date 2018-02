El método de para impedir que un mensaje de WhatsApp sea borrado

WhatsApp añadió hace poco la opción de eliminar mensajes enviados. Si bien la herramienta fue aplaudida por muchos no dejó de tener detractores.



Los usuarios disponen de siete minutos para decidir si eliminan o no el texto enviado. Una vez realizada la operación, el destinatario ya no podrá ver el mensaje y solo se encontrará con una notificación en su pantalla avisándole el texto fue borrado.



Sin embargo, todavía hay algunos trucos para poder seguir viendo lo que nos han escrito. Herramientas como WhatsRemoved son bastante útiles, pero no es necesario recurrir a aplicaciones de terceros, basta con usar las mismas posibilidades que nos brinda WhatsApp.

. Internet

Ante todo, tenemos que dejar en claro que con este sencillo método no podrás enterarte de qué trataba el mensaje borrado si es que aún no lo habías visto. Sabemos que esos casos pueden generar ansiedad, ya que para algunos no es nada grato quedarse con la incertidumbre de no saber qué decía el texto. Por ello, si ese es tu caso, puedes conocer cómo recuperar los mensajes haciendo clic aquí.



Lo que nosotros te vamos a enseñar ahora es a evitar que un mensaje de WhatsApp se borre por completo.



Cómo impedir que el mensaje se borre

Todo lo que tendrás que hacer es responder. Si se cita un mensaje antes de que se borre, este quedará visible a pesar de la intención de su destinatario de eliminarlo.

. Internet

Funciona tanto para conversaciones individuales como en grupo, aunque es mucho más eficaz en la segunda, ya que el mensaje eliminado quedará a la vista de todos los integrantes. Así, aunque el emisor borre el mensaje, quedará reflejado en la contestación y cualquiera podrá verlo.



No obstante esta fórmula tiene algunas limitaciones, ya que si el mensaje WhatsApp es muy largo, solo podrán verse las primeras líneas, por lo que tampoco se trata de un método infalible.