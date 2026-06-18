No es una novedad que la tecnología ha cambiado la forma de ver los partidos. De la experiencia real en el estadio, pasando por la radio y el televisor, hoy millones de personas interactúan en redes sociales y una de las plataformas favoritas es TikTok.

El público cada vez apuesta más por la aplicación de videos cortos. Y es que el 72% de los usuarios de TikTok a nivel global disfruta del contenido deportivo creado por fans, lo que incluye repeticiones, ediciones o reacciones.

Además, y esto es algo curioso, el 85% utiliza TikTok como segunda pantalla durante eventos en vivo. Esto demuestra que el mundo digital se complementa con la vida real.

Esta es una tendencia que ya se veía venir desde el anterior mundial. Y entre todas las regiones, Latinoamérica lidera el engagement global: los videos deportivos en LATAM registran 58% más de vistas por video que en otras regiones, confirmando que el fútbol se vive con intensidad digital.

Perú no está ajeno a esta tendencia y, durante la semana del 8 al 11 de junio del torneo, los videos relacionados al mundial tuvieron 196 millones de visualizaciones por parte de los usuarios peruanos, casi un 70% más que la semana anterior, y solo en el día del partido inaugural se registraron 81 millones de visualizaciones en contenidos del tema, generando +80% más visualizaciones que el día anterior.

Además, entre los hashtags más buscados por los peruanos se encuentran: #mundial2026, #fifaworldcup, #futbol, #mundial, #futbolperuano, entre otros.

Además de las interacciones, la plataforma incluyó el Centro de Información de la Copa Mundial, un espacio interactivo donde los fanáticos podrán explorar datos de cada selección y sus jugadores, el calendario completo de partidos, novedades sobre entradas, entre otro contenido.

También se evalúa el tipo de audiencia. Por ejemplo, en el caso de las mujeres se conoce que el 64% de las mujeres elige TikTok como plataforma de referencia para contenido deportivo, y el 46% de las vistas globales de deporte en la plataforma durante el primer semestre de 2025 provinieron de usuarias.