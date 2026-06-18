Resumen

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(Foto: AFP)
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Por Redacción EC

No es una novedad que la tecnología ha cambiado la forma de ver los partidos. De la experiencia real en el estadio, pasando por la radio y el televisor, hoy millones de personas interactúan en redes sociales y una de las plataformas favoritas es TikTok.

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