Meta abrió la polémica esta semana con Muse Image, su nuevo modelo de inteligencia artificial para la generación de imágenes, que fue desarrollado por Meta Superintelligence Labs. Sin embargo, a pesar de ser un modelo muy avanzado, genera dudas por el uso indebido de imágenes en redes sociales como Instagram.

Organizaciones como el sindicato de actores de Estados Unidos SAG-AFTRA han cuestionado esta nueva función de Meta. Consideró como “inaceptable” que las fotos de usuarios se utilicen para crear contenido generado por IA sin un consentimiento explícito previo.

Indica Meta que este modelo de IA permite generar imágenes de alta calidad que puedes descargar y compartir en cualquier lugar, incluyendo directamente en tu feed, historia o chat. Esto incluye más de 30 nuevos efectos de IA para Instagram Stories y generación de imágenes en chats directos con Meta AI en WhatsApp.

En su página oficial también indica Meta que este cambio permite que Meta AI use fotos públicas para construir una imagen lista para publicar.

En los perfiles públicos existe la posibilidad de desactivar el uso de tu contenido en funciones de IA. (Foto: Instagram)

Pero también existe una forma de desactivar el uso de tus fotos para la generación de imágenes.

La opción más directa sería que tu cuenta ya no sea pública. Pero también hay otro método que indica Wired. Primero hay que ingresar al Perfil para luego pulsar las tres líneas situadas en la esquina superior derecha de la pantalla.

Lo siguiente es ir a la pestaña Compartir y reutilizar. Se encontrará la sección Permitir que otras personas utilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta. Allí hay dos interruptores para Publicaciones y otro para Reels

Eso sí, según el medio, las imágenes que ya fueron creadas con IA usando tu propio contenido ya no se podrán eliminar.