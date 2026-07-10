Nueva función de Meta permite usar las fotos de Instagram para generar contenido con IA. (Foto: magnific.com)
Nueva función de Meta permite usar las fotos de Instagram para generar contenido con IA. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

Meta abrió la polémica esta semana con Muse Image, su nuevo modelo de inteligencia artificial para la generación de imágenes, que fue desarrollado por Meta Superintelligence Labs. Sin embargo, a pesar de ser un modelo muy avanzado, genera dudas por el uso indebido de imágenes en redes sociales como Instagram.

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