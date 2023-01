Mastodon había prometido ser el refugio para los usuarios de Twitter insatisfechos con la administración de Elon Musk y, aunque había tenido un rápido ascenso a la fama, la red social ya decayó en un 30% de usuarios activos en tan solo un mes.

Durante la primera semana del presente mes de enero, según las estadísticas publicadas por Mastodon, la red social mantuvo alrededor de 1,8 millones de usuarios activos. Este es un gran contraste con los 2,5 millones que disfrutaba en diciembre (un declive de 30%).

Antes de que Elon Musk tome control sobre Twitter, hacia el mes de octubre, Mastodon solo tenía 500.000 usuarios activos. Para noviembre, aumentó hasta 130.000 nuevos usuarios al día.

No obstante, tal parece que Mastodon no está cumpliendo a la hora de mantener sus usuarios interesados, generando pérdidas para la red social. Por otro lado, Mastodon declaró que no aceptaría publicidad pagada, a diferencia de Twitter.

Por el momento, Twitter seguía con 238 millones de usuarios activos en lo que iba del segundo cuarto de 2022, según reporta el medio PC Mag. De igual manera, la amenaza del crecimiento de Mastodon fue suficiente para que Twitter suspendiera su cuenta oficial.