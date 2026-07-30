DJI ha lanzado su nueva cámara Osmo Pocket 4P, que llega con dos objetivos, siendo el principal una lente gran angular de 1 pulgada, y funciones cinematográficas para continuar ampliando el catálogo de cámaras con estabilizador que inició en 2015.

La cámara de bolsillo Osmo Pocket 4P llega a España en dos versiones. Una es el modelo estándar Osmo Pocket 4P a un precio de 599 euros, y la otra complementada con el kit Osmo Pocket 4P Vlogs por 689 euros.

El nuevo dispositivo de DJI integra dos objetivos, destacando el principal por ser un sensor gran angular CMOS de 1 pulgada con formato equivalente a 20 mm y apertura f/2.0. Con tecnología LOFIC, este sensor ofrece hasta 17 pasos de rango dinámico y graba vídeo a 4 K /240 fps.

El segundo objetivo de la Osmo Pocket 4P es un nuevo teleobjetivo medio de 60 mm, de alta resolución y gran apertura para retratos naturales, con zoom óptico 3x, zoom digital de hasta 12x, apertura f/1.8 y una profundidad de campo equivalente a f/6.3. Por su parte, mientras el gran angular lleva un nuevo CMOS de 1 pulgada con formato a 20 mm y apertura f/2.0.

Además, la cámara estrena el nuevo perfil de color D-Log2 de 10 bits, que es capaz de capturar más de 1.000 millones de colores para mostrar con mayor fidelidad tanto las luces como las sombras.

Este dispositivo de bolsillo ofrece igualmente nuevas experiencias de grabación gracias a su sistema de doble lente, lo que permite capturar desde retratos detallados hasta planos gran angular de escenas urbanas.

“Estas capacidades profesionales de producción cinematográfica, habituales en cámaras de cine de gama alta, pueden gestionar escenas de alto contraste como paisajes urbanos nocturnos, puestas de sol y retratos a contraluz”, ha señalado DJI en un comunicado.

Justamente, para las escenas de acción a alta velocidad, DJI ha incluido grabación en slow motion ultra HD de hasta 8x a 4K / 240 FPS, y permite usar el ajuste de la velocidad de obturación para crear efectos como trazar luz en movimiento o desenfoque de movimiento.

La Osmo Pocket 4P incluye el sistema de estabilización Ronin, que, integrado en un cuerpo compacto de 230 g, permite, gracias a su estabilizador mecánico de 3 ejes, grabaciones fluidas y estables.

El resto de opciones de la nueva cámara de DJI pasan por grabación instantánea, controles gestuales, foto en vivo 4K, foto en alta resolución de 37 Mpx, transferencia de 800 MB/s y una autonomía de 210 minutos con carga rápida (pasa del 0 al 80 por ciento en 18 minutos).

Finalmente, DJI garantiza la compatibilidad con una gama extensa de accesorios de Osmo como la luz de relleno, filtro de niebla negra, juegos de filtros y otros tantos como la empuñadura con batería, objetivo gran angular, micrófonos y un minitrípode.

El plan de protección integral DJI Care Fresh también está disponible para cubrir sustituciones por daños accidentales (desgaste natural, colisiones y daños por agua) previo pago de una pequeña cuota adicional, con opciones de un año (hasta dos sustituciones) y de dos años (hasta cuatro).