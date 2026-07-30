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Resumen

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La nueva DJI Osmo Poqcket 4P.
La nueva DJI Osmo Poqcket 4P.
/ DJI
Por Agencia Europa Press

DJI ha lanzado su nueva cámara Osmo Pocket 4P, que llega con dos objetivos, siendo el principal una lente gran angular de 1 pulgada, y funciones cinematográficas para continuar ampliando el catálogo de cámaras con estabilizador que inició en 2015.

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